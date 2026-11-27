Die Ski-Bühne gehört an diesem Wochenende den USA – und ganz besonders einer Frau: Mikaela Shiffrin! Beim Heim-Weltcup in Killington will die Weltcup-Rekordsiegerin vor Tausenden Fans endlich wieder groß aufzeigen.

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Nach einem durchwachsenen Saisonstart braucht die 31-Jährige dringend starke Ergebnisse, um im Kampf um die große Kristallkugel nicht den Anschluss zu verlieren. Doch die Konkurrenz ist stark und auch zwei Österreicherinnen reisen mit großen Ambitionen an. Am Samstag steht zunächst der Riesentorlauf (ab 15.30 & 18.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) auf dem Programm, am Sonntag folgt der Slalom (ab 16.30 & 19.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker).

Lieblingshang als Hoffnungsschimmer

Für Shiffrin ist Killington ein ganz besonderer Ort. Bereits sechsmal stand die US-Amerikanerin dort im Slalom ganz oben auf dem Podest. Umso größer ist die Erwartungshaltung vor dem Heimrennen. Vor Saisonbeginn hatte die Weltcup-Rekordsiegerin bewusst auf die ersten beiden Slaloms in Levi und Gurgl verzichtet, um sich stärker auf Riesentorlauf und Super-G zu konzentrieren. Der Auftakt in Sölden verlief allerdings nicht nach Wunsch: Trotz Halbzeitführung fiel sie noch auf Rang sieben zurück. Nun kehrt Shiffrin ausgerechnet auf ihrer Lieblingsbühne in den Slalom zurück. Gleichzeitig muss sie auch in der Gesamtwertung zulegen.

Mit jeweils 160 Punkten liegen Emma Aicher aus Deutschland und Lara Colturi aus Albanien derzeit gleichauf an der Spitze. Shiffrin, die den Gesamtweltcup verteidigt, ist damit gefordert. Im Riesentorlauf wartet in Killington allerdings noch eine offene Rechnung: Ein zweiter Platz 2017 und zwei dritte Ränge 2019 sowie 2023 sind ihre bisherigen Bestresultate.

ÖSV-Duo will der US-Show die Stirn bieten

Doch nicht nur die Gastgeberinnen wollen in Killington jubeln. Österreich schickt mit Julia Scheib und Katharina Truppe zwei aussichtsreiche Läuferinnen ins Rennen. Im Riesentorlauf soll Scheib für ein rot-weiß-rotes Ausrufezeichen sorgen. Die Steirerin habe zuletzt hervorragend trainiert, berichtete ÖSV-Alpinchef Christian Mitter. Für ihn ist die Marschrichtung klar: "Die Erwartung ist, dass wir das, was wir können, im Rennen zeigen." Im Slalom richtet sich der Blick auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin hat mit ihrem dritten Platz in Levi bereits gezeigt, dass sie in dieser Saison ganz vorne mitmischen kann. Genau daran soll sie nun anknüpfen. Auch Mitter ist überzeugt, dass das Tempo stimmt: "Der Speed ist bei ihr da, das haben wir gesehen."