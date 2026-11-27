Beim FC Bayern brennt derzeit an allen Ecken und Enden der Hut. Die erste Saisonniederlage in Lille, ein prall gefülltes Lazarett und Zündstoff rund um Jamal Musiala und Manuel Neuer sorgen für mächtig Wirbel. Ausgerechnet vor dem heutigen Auswärtsspiel beim Hamburger SV (15.30 Uhr/live auf Sky) reißen die Negativ-Schlagzeilen nicht ab.

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Trainer Vincent Kompany will davon allerdings nichts wissen. "Ich kann euch nicht helfen mit diesen Themen im Moment", blockte der Belgier am Freitag ab. Sein Fokus liege ausschließlich auf dem HSV-Duell am Samstag (ab 15.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker).

Doch die Unruhe reicht bis in die Führungsetage. Joshua Kimmich hatte sich nach dem Champions-League-Spiel in Lille schützend vor Musiala gestellt und dabei die Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge adressiert: "Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch." Eine Geldstrafe droht dem Kapitän laut Sportdirektor Christoph Freund nicht: "Es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen."

Vincent Kompany jagt seit seinem Comeback an der Seitenlinie einen Drei-Punkte-Erfolg. © IMAGO/HMB-Media

Auch Neuer sorgt für Schlagzeilen. Nach einem Kurztrip ist der verletzte Kapitän wieder in München. Zu seinem Privatleben äußerte sich Freund nicht, sportlich gab er aber Entwarnung: "Die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg."

Kompany: »Team im Moment der Superstar«

Bayerns Personallage bleibt angespannt: Neben Neuer fehlen Harry Kane und Ismael Saibari. Auch Michael Olise fällt nach seiner Prellung aus. Dazu kommt Jamal Musiala: Der 23-Jährige erlitt bei seinem Kurzeinsatz in Lille eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, wie die Bayern am Freitagnachmittag mitteilten. Damit fehlt er ebenfalls gegen den HSV.

Jamal Musiala steht beim FC Bayern ohnehin im Zentrum einer Debatte. Nun muss der Nationalspieler mit der nächsten Verletzung klarkommen. Er fehlt den Münchnern "bis auf Weiteres". © IMAGO/HMB-Media

Kompany setzt auf Teamgeist: "Im Moment haben wir nur einen Superstar – die Mannschaft." Aktuell würden "130 Tore im Kader fehlen". In Lille musste Konrad Laimer sogar im Sturm aushelfen. Ob er auch in Hamburg vorne spielt, ist offen. Nach dem 1:2 in Lille zählt für Kompany nur die Antwort auf dem Platz: "Alles, was mich interessiert, ist total das Sportliche." Bayern will gegen den HSV zurückschlagen. Dass die Münchner in der Liga hinter Dortmund Zweiter sind, beunruhigt Sportdirektor Christoph Freund nicht. Wir sind trotzdem noch ungeschlagen in der Liga“, betonte der Salzburger.