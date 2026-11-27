Jubiläum
Austria Wien will Trend im Retro-Trikot gegen Schlusslicht WAC halten
Austria Wien will am Samstag den Schwung aus dem 1:0-Heimsieg gegen Salzburg mitnehmen und in der Generali-Arena gegen Schlusslicht Wolfsberger AC den nächsten Erfolg einfahren (17:00 Uhr/live oe24-Liveticker). Neo-Coach Max Uhlig und Angreifer Johannes Eggestein sprachen nach dem Salzburg-Coup von "Stabilität und Sicherheit", mahnten aber vor "großen Fantasien" – passend zum hundertjährigen Bestehen des Namens "Fußball-Klub Austria", zu dem die Wiener in eigenen Retro-Trikots auflaufen.
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Dominik Fitz kehrt mit violetter Vergangenheit zurück
Die Wiener liegen mit elf Punkten fünf Zähler vor dem Tabellenletzten WAC (sechs Punkte), der seinen einzigen Saisonsieg ausgerechnet beim 3:0-Auftakt gegen die Austria feierte. Erstmals seit seinem Abgang im August 2025 kehrt Dominik Fitz an den Verteilerkreis zurück – gemeinsam mit Trainer Manfred Schmid sowie dem neuen sportlichen Berater Michael Wagner –, und schöpft trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Ried Mut aus der spielerischen Steigerung.
Mögliche Aufstellungen für Austria Wien gegen den Wolfsberger AC
Austria Wien: Sahin-Radlinger; Ranftl, Dragovic, Vorsager, Schablas; Wustinger, Müller; Saljic, Fischer, Markovic; Eggestein
Wolfsberger AC: Gliklich; Wohlmuth, Kitz, Piesinger, Sulzner, Matic; Avdijaj, Drabo, Fitz; Verhounig, Karamoko
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