Nach dem 1:0-Erfolg gegen Salzburg will Austria Wien am Samstag in der Generali-Arena gegen Schlusslicht WAC den Aufwärtstrend bestätigen und feiert zudem 100 Jahre Vereinsname.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Austria Wien will am Samstag den Schwung aus dem 1:0-Heimsieg gegen Salzburg mitnehmen und in der Generali-Arena gegen Schlusslicht Wolfsberger AC den nächsten Erfolg einfahren (17:00 Uhr/live oe24-Liveticker). Neo-Coach Max Uhlig und Angreifer Johannes Eggestein sprachen nach dem Salzburg-Coup von "Stabilität und Sicherheit", mahnten aber vor "großen Fantasien" – passend zum hundertjährigen Bestehen des Namens "Fußball-Klub Austria", zu dem die Wiener in eigenen Retro-Trikots auflaufen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dominik Fitz kehrt mit violetter Vergangenheit zurück

Die Wiener liegen mit elf Punkten fünf Zähler vor dem Tabellenletzten WAC (sechs Punkte), der seinen einzigen Saisonsieg ausgerechnet beim 3:0-Auftakt gegen die Austria feierte. Erstmals seit seinem Abgang im August 2025 kehrt Dominik Fitz an den Verteilerkreis zurück – gemeinsam mit Trainer Manfred Schmid sowie dem neuen sportlichen Berater Michael Wagner –, und schöpft trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Ried Mut aus der spielerischen Steigerung.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Schlusslicht Wolfsberger AC reist mit Ex-Austria-Star Dominik Fitz, Trainer Manfred Schmid und dem neuen sportlichen Berater Michael Wagner nach Favoriten, wo die Kärntner auf ihre gute Erinnerung vom Saisonauftakt bauen. © GEPA pictures

Mögliche Aufstellungen für Austria Wien gegen den Wolfsberger AC

Austria Wien: Sahin-Radlinger; Ranftl, Dragovic, Vorsager, Schablas; Wustinger, Müller; Saljic, Fischer, Markovic; Eggestein

Wolfsberger AC: Gliklich; Wohlmuth, Kitz, Piesinger, Sulzner, Matic; Avdijaj, Drabo, Fitz; Verhounig, Karamoko