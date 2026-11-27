Krisen-Duell
Sturm Graz will Pleitenserie beenden: WSG Tirol kommt nach Liebenau
Sturm Graz will am Sonntag den Abwärtstrend stoppen und im Heimspiel im Stadion Graz-Liebenau gegen die WSG Tirol endlich wieder voll punkten (14:30 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker). Nach vier Niederlagen in Serie – zuletzt dem 1:3 bei Hoffenheim – sprach Trainer Fabio Ingolitsch von einer "Ergebniskrise" und "klaren Ankerpunkten", während Klubchef Christian Jauk Deutschland "frustriert" verließ und Sturm als Fünfter bereits neun Zähler hinter den Top drei liegt.
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Die auf Platz neun liegende WSG Tirol reist mit Rückenwind aus drei ungeschlagenen Ligapartien (inklusive zweier Siege) sowie einem 3:1 in Liebenau vor rund einem Jahr an, auch wenn Coach Philipp Semlic die Bilanz nicht überbewertet. Nach einem Schneetraining am Donnerstag mit Schaufel-Einsatz betont Semlic, nicht zum "weiße Fahne schwenken" nach Graz zu kommen, während bei Sturm Paul Koller erkrankt fraglich ist und Adam Stejskal ins Tor zurückkehrt.
Mögliche Aufstellungen für Sturm Graz gegen die WSG Tirol
Sturm Graz: Stejskal; Heil, Vallci, Quarshie, Soglo; Matoshi, Gorenc Stankovic, Weinhandl, S. Seidl; Jatta, O. Diakite
WSG Tirol: Hamzic; Boras, Kubatta, D. Gugganig, Oswald; Taferner, Striednig; Satin, Wels, Olakigbe; Baden Frederiksen
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