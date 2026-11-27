Nach vier Niederlagen in Folge sucht Sturm Graz am Sonntag gegen die WSG Tirol im Stadion Graz-Liebenau nach dem Befreiungsschlag, während Wattens auf eine starke Serie aufbaut.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sturm Graz will am Sonntag den Abwärtstrend stoppen und im Heimspiel im Stadion Graz-Liebenau gegen die WSG Tirol endlich wieder voll punkten (14:30 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker). Nach vier Niederlagen in Serie – zuletzt dem 1:3 bei Hoffenheim – sprach Trainer Fabio Ingolitsch von einer "Ergebniskrise" und "klaren Ankerpunkten", während Klubchef Christian Jauk Deutschland "frustriert" verließ und Sturm als Fünfter bereits neun Zähler hinter den Top drei liegt.

WSG Tirol setzt auf Serie und Teamspirit

Die auf Platz neun liegende WSG Tirol reist mit Rückenwind aus drei ungeschlagenen Ligapartien (inklusive zweier Siege) sowie einem 3:1 in Liebenau vor rund einem Jahr an, auch wenn Coach Philipp Semlic die Bilanz nicht überbewertet. Nach einem Schneetraining am Donnerstag mit Schaufel-Einsatz betont Semlic, nicht zum "weiße Fahne schwenken" nach Graz zu kommen, während bei Sturm Paul Koller erkrankt fraglich ist und Adam Stejskal ins Tor zurückkehrt.

Anweisungen an der Seitenlinie: Der Trainer mit blauer Kappe gibt seinem Team lautstark Kommandos, während in der Bundesliga für Teams wie Sturm Graz, WSG Tirol, SV Ried, TSV Hartberg, Austria Wien und den Wolfsberger AC wichtige Partien anstehen. © APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER

Mögliche Aufstellungen für Sturm Graz gegen die WSG Tirol

Sturm Graz: Stejskal; Heil, Vallci, Quarshie, Soglo; Matoshi, Gorenc Stankovic, Weinhandl, S. Seidl; Jatta, O. Diakite

WSG Tirol: Hamzic; Boras, Kubatta, D. Gugganig, Oswald; Taferner, Striednig; Satin, Wels, Olakigbe; Baden Frederiksen