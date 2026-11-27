Hollywood-Star Morgan Freeman soll seinen Enkelkindern nicht helfen wollen: Drei Kinder leben mit ihrer Mutter in einer Notunterkunft, nachdem sie ihre Wohnung verloren haben. Die frühere Schwiegertochter erhebt schwere Vorwürfe und appelliert an den Oscar-Preisträger.

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Es ist ein dramatischer Hilferuf an einen der reichsten und bekanntesten Schauspieler Hollywoods: Maryann Castle (48), die frühere Schwiegertochter von Morgan Freeman, kämpft mit ihren drei Kindern um ein Dach über dem Kopf. Nach dem Verlust ihrer Wohnung lebt die Familie in einer Notunterkunft. Von ihrem berühmten Großvater erhoffte sie sich Unterstützung – doch offenbar vergeblich.

Castle soll Freeman um rund 4.600 Euro gebeten haben, um eine drohende Räumung abzuwenden. Die Antwort sei über seinen Berater gekommen: "Morgan hat alle Ihre Nachrichten erhalten. Es gibt nichts, was er zum jetzigen Zeitpunkt tun könnte."

Flucht vor häuslicher Gewalt

Hinter der Notlage steckt eine schwere Familiengeschichte. Castle war 13 Jahre mit Saifoulaye Freeman (66), dem Sohn des Hollywood-Stars, verheiratet. Im November 2023 sei sie mit ihren Kindern vor ihrem Mann geflohen.

Sie wirft ihrem Ex häusliche Gewalt vor. In einem Antrag auf eine Schutzanordnung schilderte sie unter anderem Todesdrohungen und Einschränkungen ihrer Freiheit. Bereits zu Beginn der Beziehung soll er aus Wut mit einem Teller geworfen haben.

Castle war 13 Jahre mit Saifoulaye Freeman (66), dem Sohn des Hollywood-Stars, verheiratet. © maryanncastle78/ Instagram

Castle habe die Flucht heimlich vorbereitet. Als ihr Mann zur Dialyse gefahren sei, habe sie die Überwachungskameras ausgeschaltet und ihre Sachen gepackt. "Ich hatte schreckliche Angst, dass er zurückkommen und uns allen etwas antun würde", schildert sie.

Drei Kinder in der Notunterkunft

Nach der Flucht verbrachten Castle und ihre Kinder zunächst sieben Monate in einem Frauenhaus. Eine Hilfsorganisation unterstützte sie anschließend bei der Wohnungssuche und den Mietkosten. Doch diese Hilfe ist inzwischen ausgelaufen. Die Familie konnte die Miete nicht mehr bezahlen und verlor ihre Wohnung.

Besonders belastend: Zwei der Kinder sollen Autismus und ADHS haben. Die Familie befinde sich wegen der traumatischen Erlebnisse in Therapie.

Millionen-Erbe – aber keine Hilfe?

Laut Castle sollen ihre Kinder Teil des "Morgan Freeman Trust" sein und später daraus erben. Zugriff auf das Geld hätten sie derzeit allerdings nicht.

Die Mutter hofft nun, dass Freeman seinen Sohn dazu bewegen kann, das gemeinsame Haus zu verkaufen und ihr die Hälfte des Erlöses zu überlassen. Damit könnte sie für die Kinder ein neues Zuhause schaffen.

Morgan Freeman möchte sich nicht öffentlich zu Familienangelegenheiten äußern. © Getty Images

Doch die Zeit drängt: Nach eigenen Angaben hat die Familie noch vier Monate in ihrer derzeitigen Notunterkunft. Danach muss sie erneut eine Bleibe finden.

Ihr Appell an den Hollywood-Star: "Die Kinder und ich brauchen wirklich deine Hilfe." Die Reaktion seines Managers habe ihr das Gefühl gegeben, dass Freeman die Kinder egal seien. Der Schauspieler selbst ließ über seinen Sprecher mitteilen, dass er sich nicht öffentlich zu Familienangelegenheiten äußere.