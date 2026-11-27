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Du träumst schon länger von einem neuen MacBook? Dann lohnt sich ein Blick auf Amazon am Black-Friday-Wochenende. Besonders diese beiden Apple-Laptops sind einen genaueren Blick wert.

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Ob fürs Studium, fürs Homeoffice oder für kreative Projekte: Ein MacBook ist für viele der ideale Begleiter im Alltag. Wir haben zwei spannende Modelle für dich herausgesucht.

Apple MacBook Air M5 mit 512 GB

Das 13 Zoll große MacBook Air überzeugt mit seinem leistungsstarken M5-Chip, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD. Das 13,6 Zoll große Liquid Retina Display sorgt für eine brillante Darstellung, während Touch ID und Wi-Fi 7 die Ausstattung abrunden.

Dank seines schlanken Designs ist das MacBook Air in der eleganten Farbe Mitternacht auch optisch ein echtes Highlight.

© Apple

Apple MacBook Neo in Pink

Du möchtest etwas mehr Farbe in deinen Alltag bringen? Dann ist das MacBook Neo in Pink eine spannende Alternative. Ausgestattet mit dem A18 Pro Chip, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD und einem Liquid Retina Display eignet es sich besonders für alltägliche Aufgaben, das Studium und mobiles Arbeiten.

© Apple

Black-Friday-Wochenende: Jetzt Apple-Angebote entdecken

Wenn du dir selbst oder deinen Liebsten zu Weihnachten eine besondere Freude machen möchtest, solltest du die aktuellen Angebote vergleichen. Gerade bei größeren Anschaffungen wie einem MacBook kann sich das Black-Friday-Wochenende finanziell lohnen.

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