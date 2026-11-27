Heino wollte mit seiner neuen Version von "Erika" für Aufsehen sorgen – jetzt ist sein Musikvideo auf YouTube gesperrt. Auch TikTok löschte einen Ausschnitt. Der Grund: Das Lied ist historisch eng mit der NS-Zeit verbunden.

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Heino (87) sorgt mit seiner Neuauflage des Liedes "Erika" für Wirbel. Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung wurde das Musikvideo auf YouTube gesperrt. Auch auf TikTok verschwand ein Ausschnitt des Videos von seinem Account. Laut der deutschen "Bild" hatte dieser zuvor innerhalb von zwei Stunden rund 400.000 Aufrufe erreicht.

Die Plattform begründete die Sperre mit ihrer Richtlinie zu Hassrede. Das Lied selbst enthält zwar keine Hassbotschaften, ist historisch aber stark belastet.

Lied aus der NS-Zeit

"Erika" wurde 1938 vom NS-Komponisten Herms Niel geschrieben. Das Lied wurde später von der Wehrmacht als Marschlied gesungen und von den Nationalsozialisten propagandistisch genutzt. Der Text handelt von einem blühenden Heidekraut und einer Frau namens Erika.

"Erika" wurde 1938 vom NS-Komponisten Herms Niel geschrieben. © ullstein bild via Getty Images

Heinos neue Version kombiniert seinen charakteristischen Bariton mit elektronischen Dance-Beats. Das Musikvideo wurde in der Lüneburger Heide zwischen blühenden Heidepflanzen gedreht. Die Originalfassung ist in Österreich und Deutschland nicht verboten.

Heino wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Sänger weist eine Verbindung seiner Neuauflage mit nationalsozialistischer Ideologie zurück. "Ich kann nicht verstehen, was ,Erika‘ mit Hass und Gewalt zu tun haben soll. Das ist doch absurd!", erklärte Heino gegenüber "Bild".

Der Sänger weist eine Verbindung seiner Neuauflage mit nationalsozialistischer Ideologie zurück. © Getty Images

Er betonte, seine Version sei ein eigenständiges neues Werk und keine Neuinterpretation des historischen Marschliedes. "Ich lehne jegliche Verherrlichung des braunen Sumpfes ab und verwehre mich dagegen, Nazi-Lieder zu singen", sagte er.

Sein Manager Helmut Werner kündigte laut "Bild" rechtliche Schritte gegen YouTube an.

Schon früher wegen Liedern in der Kritik

Heino sorgte bereits in der Vergangenheit mit seiner Liedauswahl für Diskussionen. In den 1970er-Jahren nahm er das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auf. Auch "Schwarzbraun ist die Haselnuss", das ebenfalls eine historische Verbindung zu deutschen Soldaten und der Wehrmacht hat, gehört zu seinem Repertoire.