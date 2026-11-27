Kürsat "Chico" Yildirim hat wieder beim Lotto abgeräumt. Gemeinsam mit einer Tippgemeinschaft knackte der 44-Jährige den Eurojackpot und darf sich über einen neuerlichen Geldsegen freuen. Diesmal geht es um eine Gewinnsumme von knapp 231.000 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kürsat "Chico" Yildirim kann sein Glück kaum fassen. Der Dortmunder, der 2022 mit einem Schlag zum Multimillionär wurde, hat erneut einen Treffer gelandet. Gemeinsam mit einer Tippgemeinschaft gewann er beim Eurojackpot knapp 231.000 Euro.

Nur 350 Mitspieler machten mit

Allerdings muss Chico den Gewinn mit anderen teilen. Seiner Tippgemeinschaft gehören laut dem 44-Jährigen rund 10.000 Personen an. Bei der aktuellen Ziehung hatten sich jedoch nur 350 davon beteiligt. Deshalb wird der Gewinn auch nur unter diesen Mitspielern aufgeteilt.

Für Chico bedeutet das einen persönlichen Anteil von rund 1.700 Euro. In einem Instagram-Reel erzählt er begeistert von seinem neuerlichen Lotto-Erfolg. Gegenüber Bild.de sagte er: "Ich habe so ein Riesenglück."

Fast zehn Millionen Euro machten ihn reich

Seinen großen Durchbruch hatte Chico im September 2022. Damals knackte er den Lotto-Jackpot und gewann exakt 9.927.511,60 Euro. Der ehemalige Kranführer war damit über Nacht Multimillionär.

Doch auch danach blieb ihm das Glück erhalten: Nur sechs Wochen nach dem Millionengewinn kassierte er weitere 1.700 Euro. Rund sechs Monate später kamen noch einmal etwa 2.684 Euro dazu.

Vom Kranführer zum Unternehmer

Seit seinem großen Gewinn hat sich Chicos Leben grundlegend verändert. Früher wohnte er noch bei seinen Eltern in Dortmund, heute lebt er am Dortmunder Phoenixsee. Außerdem investierte er sein Vermögen und ist inzwischen Unternehmer, Influencer und Immobilienbesitzer.

2025 war er auch in der Reality-Show "Promis unter Palmen" zu sehen. Dort musste er nach einem Streit vorzeitig aussteigen.

Trotz seiner vielen Gewinne warnt Chico davor, sein Glück herauszufordern. Glücksspiel könne süchtig machen, die Gewinnchancen seien extrem gering. Er wolle keinesfalls ein schlechtes Beispiel abgeben.