Der Wiener Mario Herger ist Zukunftsforscher und Autor, lebt seit 25 Jahren im Silicon Valley und prognostiziert: "Bald wird fast jeder von uns einen humanoiden Roboter zu Hause als Helfer haben."

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Bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas werden schon im Jänner 2027 rund 500 Humanoide Roboter vertreten sein.

Die Entwicklung humanoider Roboter nimmt durch künstliche Intelligenz rasant an Fahrt auf. Der renommierte Zukunftsforscher und Buchautor Mario Herger prognostiziert im oe24-Gespräch, dass in zehn Jahren bereits Millionen von Maschinenmenschen unsere Betten machen, die Wäsche bügeln und die heimische Wirtschaft revolutionieren werden.

Revolution im Wohnzimmer: Wenn Maschinen die Hausarbeit erledigen

Was vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction wirkte, steht unmittelbar vor dem Durchbruch in unseren Alltag. Humanoide Roboter (Maschinen, die in Gestalt, Statur und Größe dem Menschen nachempfunden sind) verlassen schrittweise die Forschungslabore. Im Zentrum der Entwicklung steht das Ziel, alltägliche Aufgaben im Haushalt und in der industriellen Fertigung vollständig zu automatisieren.

Homo Syntheticus, erschienen im Plassen Verlag © Plassen Verlag

Die treibende Kraft hinter diesem Innovationsschub ist der massive Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz. Während KI der breiten Masse bisher vor allem als Chatbot oder digitale Programmierhilfe begegnete, erhält die Technologie nun einen physischen Körper. Neben Robotaxis sind es vor allem humanoide Roboter, die diesen Technologiesprung sichtbar machen.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einer Vorführung eines humanoiden Roboters der Firma Agibot bei seinem China-Besuch im November 2026 in Shanghai. © APA/HARALD SCHNEIDER

Das globale Wettrennen: Wo Österreich im internationalen Vergleich steht

Weltweit tobt bereits ein erbitterter Wettlauf um die Vorherrschaft bei den humanoiden Robotern. Silicon-Valley-Experte Mario Herger, gebürtiger Wiener mit Wohnsitz in Kalifornien, hat im Rahmen seines aktuellen Werkes "Homo Syntheticus" den Markt weltweit analysiert:

Weltweiter Markt: Mehr als 300 Unternehmen entwickeln und bauen derzeit humanoide Roboter.

Mehr als 300 Unternehmen entwickeln und bauen derzeit humanoide Roboter. China an der Spitze: Mit knapp 130 spezialisierten Firmen dominiert die Volksrepublik die Fertigung.

Mit knapp 130 spezialisierten Firmen dominiert die Volksrepublik die Fertigung. USA auf Platz zwei: 72 Unternehmen forschen in den Vereinigten Staaten, davon konzentrieren sich allein 37 Innovationsschmieden in der San Francisco Bay Area.

72 Unternehmen forschen in den Vereinigten Staaten, davon konzentrieren sich allein 37 Innovationsschmieden in der San Francisco Bay Area. Europa und Österreich: In Europa existieren 50 Hersteller. Auch Österreich mischt aktiv mit: Das Linzer Unternehmen Iono Robotics, gegründet von Ümit Bas, entwickelt eigene humanoide Roboter.

In Österreich selbst gibt es gegenwärtig erst eine Handvoll dieser Maschinen, primär importiert aus Deutschland oder China. Universitäten, innovative Betriebe und private Pioniere erproben derzeit die Programmierbarkeit der Prototypen. Während in den kommenden zwei Jahren nur vereinzelte Einheiten produktiv im Einsatz stehen werden, soll der flächendeckende Siegeszug binnen einer Dekade Realität werden.

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Preise im Sinkflug: Vom Luxusgut zum leistbaren Haushaltshelfer

Die Anschaffungskosten für humanoide Roboter bewegen sich aktuell noch auf hohem Niveau, stehen jedoch vor einem drastischen Preisverfall. Hochentwickelte Exemplare schlagen derzeit noch mit 20.000 Euro und mehr zu Buche. Gleichzeitig existieren bereits simple Einsteigermodelle ab 1.500 Euro, deren Leistungsumfang allerdings stark eingeschränkt ist. Erste Anbieter offerieren bereits Mietmodelle um 500 Euro pro Monat für Industrie und Gewerbe.

Für den privaten Endverbraucher peilt die Industrie künftig eine Preisspanne zwischen 3.000 und 5.000 Euro an. Damit rückt der Roboter-Butler in die finanzielle Reichweite klassischer Haushaltsinvestitionen. Bei industriellen Spezialeinsätzen klettern die Kosten dagegen weiter in die Zigtausende, da die Maschinen extremen Belastungen wie Staub, Feuchtigkeit oder enormer Hitze trotzen müssen.

Rechte, Pflichten und die Frage nach dem Wohlstand für alle

Mit dem Einzug der Technologie in die Gesellschaft drängen grundlegende juristische und ethische Debatten an die Oberfläche. Herger betont, dass humanoide Helfer klare Verhaltensregeln befolgen müssen: Oberste Pflicht ist der Schutz von Menschen vor Verletzungen sowie die zuverlässige Aufgabenerfüllung. Zugleich plädiert der Experte für rechtliche Schutzmechanismen für die Maschinen selbst. Gewalt, Tritte oder gezielte Misshandlungen an Robotern dürften gesellschaftlich keineswegs toleriert werden.

Hinsichtlich der Besitzerhaftung zieht Herger verblüffende historische Parallelen zum antiken Recht der Leibeigenschaft, wonach die Verantwortung bei Schadensfällen genau zwischen Halter und Verursacher abgewogen werden musste. Für das Jahr 2050 werden weltweit zwischen einer und drei Milliarden humanoide Roboter prognostiziert – für Österreich würde dies zwei bis drei Millionen Maschinen bedeuten. Ein derartiger Produktivitätsschub könnte das Bruttoinlandsprodukt um 40 bis 300 Prozent steigern. Um diesen Reichtum gerecht zu verteilen, fordert Herger eine Debatte über Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen, damit der geschaffene Wohlstand der gesamten Bevölkerung zugutekommt.