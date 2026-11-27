Nach dem außergewöhnlichen Schneefall kommt die nächste Kälte-Watsche: In Wien sinken die Temperaturen auf minus 10 Grad, der Schnee bleibt liegen. Doch damit nicht genug – zu Wochenbeginn droht im Westen Österreichs gefährlicher Eisregen.

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Wien erlebt derzeit einen Wintereinbruch, wie es ihn im November seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage, bei denen auf der Hohen Warte 17 Zentimeter Schnee gemessen wurden, folgt nun eine eisige Nacht. In der Nacht auf Sonntag klart es stellenweise auf. Gleichzeitig strömt aus dem Osten besonders kalte Luft in die Bundeshauptstadt.

Die Folge: Am Sonntagmorgen werden je nach Stadtlage zwischen minus 10 und minus 6 Grad erwartet. Vor allem in den Außenbezirken könnte es empfindlich kalt werden. Auch tagsüber bleibt Wien im frostigen Bereich – der Winter hat die Stadt fest im Griff.

Schnee wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Der jüngste Schneefall war für Wien außergewöhnlich. Auf der Hohen Warte wurden 17 Zentimeter gemessen, am westlichen Stadtrand örtlich sogar bis zu 18 Zentimeter. Vergleichbare Mengen wurden zuletzt im November 1995 registriert.

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Besonders ungewöhnlich: Der Schnee verschwindet diesmal nicht gleich wieder. Durch die niedrigen Temperaturen bleibt die weiße Pracht vielerorts erhalten. Abseits der Straßen und geräumten Gehwege dürfte sich die Schneedecke sogar bis in die kommende Woche halten.

Am Sonntag und auch zu Wochenbeginn wird Dauerfrost erwartet. Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, sollte sich auf klirrende Kälte einstellen. Besonders in den Morgenstunden ist mit eisigen Temperaturen zu rechnen. Auch tagsüber bleibt es winterlich kalt, die Sonne kann die Luft kaum erwärmen.

Jetzt droht die nächste Wetter-Watsche

Doch die Kälte ist nicht die einzige Gefahr. Zu Wochenbeginn zieht von Nordwesten eine Wetterstörung auf. Vor allem in Vorarlberg und Tirol setzt Niederschlag ein. Weil die Böden nach den frostigen Tagen tief gefroren sind, kann es besonders gefährlich werden.

Neben Schnee ist auch Regen möglich, der auf kalten Straßen gefriert. Es droht stellenweise Glatteis! Gerade Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf tückische Verhältnisse einstellen. Gefrorene Nässe kann Straßen und Gehwege in gefährliche Rutschbahnen verwandeln.

Winter bleibt auch zum Dezember-Start

Im Osten Österreichs bleibt es zunächst überwiegend trocken und kalt. Nach dem Wochenende stabilisiert sich die Wetterlage wieder. Ab Dienstag deutet sich Hochdruckwetter an – in den Bergen mit viel Sonne, in den Niederungen dagegen teilweise mit zähem Nebel.

Die Temperaturen bleiben winterlich. Der bereits gefallene Schnee dürfte vielerorts auch zum Start in den Dezember noch liegen. Der Winter ist damit in Österreich angekommen – und lässt vorerst nicht locker.