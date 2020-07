60 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag in Wien

Im 24-Stunden-Vergleich wurden in Wien 60 Corona-Neuinfektionen gemeldet - in Niederösterreich gab es 22 Neuinfektionen.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Sonntag, 26. Juli 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 4.840 (+60) positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 204. 4.090 (+48) Personen sind genesen.

22 neue Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist am Sonntag um 22 auf nunmehr 3.288 gestiegen. Ein Erkrankter ist nach Angaben des Sanitätsstabs neu genesen. Damit erhöht sich die Zahl der Genesenen auf 2.936. Aktuell an Covid-19 erkrankt waren im Bundesland 247 Patienten. Bisher wurden 147.253 Testungen durchgeführt. 105 Menschen starben im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit.