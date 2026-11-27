Beim FC Bayern München arbeitet Manuel Neuer mit vollem Einsatz an seiner Rückkehr ins Tor, während abseits des Rasens private Themen für Schlagzeilen sorgen. Sportdirektor Christoph Freund bezog vor dem Bundesliga-Gastspiel beim Hamburger SV nun klar Stellung zur aktuellen Gesamtsituation des Kapitäns.

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Seit mehreren Wochen muss der deutsche Rekordmeister auf seinen etatmäßigen Stammtorhüter verzichten. Neben den anhaltenden körperlichen Beschwerden rückte der Tormann zuletzt auch mit seinem Privatleben verstärkt in den Fokus der medialen Berichterstattung. An der Säbener Straße verfolgt man die Entwicklung aufmerksam und weiß um die Belastung für den langjährigen Rückhalt.

Auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV gewährte Christoph Freund nun Einblicke in das aktuelle Befinden des Keepers. Der Salzburger Sportdirektor fand dabei offene Worte: "Er ist wieder zurück, hat eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben – auch mit der Verletzung wieder." Der Verein stehe in diesem Prozess jedoch voll hinter seinem Führungsspieler.

Reha-Pause zeigte Wirkung: Schmerzen lassen nach

In sportlicher Hinsicht zeichnet sich indessen eine spürbare Besserung ab. Zuletzt verordnete das medizinische Team dem Kapitän eine zwischenzeitliche Auszeit vom strapaziösen täglichen Reha-Programm. Diese Maßnahme habe laut Klubführung genau den gewünschten Effekt erzielt und Neuer neue Energie verliehen.

Der Sportdirektor sieht die Entwicklung im Trainingszentrum positiv und verweist auf die Fortschritte der vergangenen Tage:

Sinnvolle Trainingspause: Die kurze Auszeit vom täglichen Reha-Trott hat dem Routinier spürbar gutgetan.

Die kurze Auszeit vom täglichen Reha-Trott hat dem Routinier spürbar gutgetan. Nachlassende Beschwerden: Die Schmerzen sind zuletzt deutlich zurückgegangen, Neuer blickt wieder optimistisch nach vorne.

Die Schmerzen sind zuletzt deutlich zurückgegangen, Neuer blickt wieder optimistisch nach vorne. Kein fixer Zeitplan: Trotz der guten Fortschritte verzichten die Bayern ganz bewusst auf ein konkretes Comeback-Datum.

"Ich denke, diese kurze Auszeit, in der er nicht jeden Tag in der Reha war, hat ihm sehr gutgetan", führte Freund aus. Neuer wolle unbedingt auf den Platz zurückkehren und arbeite zielgerichtet an seiner vollen Belastbarkeit.

Klare Kante bei Privatsphäre: FC Bayern warnt vor Spekulationen

Auf die jüngsten Berichte rund um persönliche Angelegenheiten des ehemaligen deutschen Nationaltormanns reagierte Freund hingegen mit einer unmissverständlichen Grenze. Der FC Bayern halte sich aus privaten Belangen seiner Akteure konsequent heraus: "Die anderen Angelegenheiten sind Manus Privatsache, und dazu möchte ich mich nicht äußern."

Gleichzeitig mahnte der Sportdirektor zur Zurückhaltung im Umgang mit öffentlichen Vermutungen in den sozialen Netzwerken. "Ich denke, man muss immer sehr vorsichtig sein, mit wem man sich in Verbindung bringt, wenn man die genauen Umstände nicht kennt", stellte Freund klar.

Abschließend bekräftigte er seine Haltung nochmals deutlich mit den Worten: "Ich denke, es ist wichtig, äußerst vorsichtig zu sein." Für den Verein zählt vor dem schweren Gang nach Hamburg einzig die vollständige Genesung des Kapitäns.