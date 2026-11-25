Nach tagelangen Spekulationen um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala schafft der FC Bayern jetzt offiziell Klarheit. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Management des Spielers betont der Klub die volle Unterstützung für den DFB-Star und legt zentrale Untersuchungsdaten offen.

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Die Führungsetage des FC Bayern München und das Management von DFB-Star Jamal Musiala haben die jüngsten Unruhen mit einem gemeinsamen Krisengespräch aufgearbeitet. Am Mittwoch reagierte der deutsche Rekordmeister mit einer offiziellen Stellungnahme auf die anhaltenden Spekulationen rund um den Gesundheitszustand des Offensivspielers.

Konstruktives Gespräch an der Säbener Straße

Nachdem das Management von Jamal Musiala am Dienstag zu vertraulichen Beratungen an der Säbener Straße eingetroffen war, publizierte der Verein am Mittwoch die abgestimmten Ergebnisse auf seiner offiziellen Website und ihren sozialen Medien:

“"Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung.Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik.Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen."” Offizielles Statement des FC Bayern München

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Chronologie und Details des Geheim-Gipfels

Die Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffl von der Agentur 11WINS waren am Dienstagvormittag um 11.06 Uhr beim Betreten der Münchner Geschäftsstelle gesichtet worden. Auf Vereinsseite saßen hochkarätige Vertreter am Verhandlungstisch, um die Wogen nach den teils kontroversen öffentlichen Wortmeldungen der vergangenen Tage zu glätten.

Gehaltsdebatte nach Vorstößen von Hoeneß und Rummenigge

Ausgangspunkt für das Krisentreffen waren öffentliche Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks gewesen, die eine breite Debatte über das Gehalt des neurologisch erkrankten Spielers lostraten. Im Anschluss hatte sich auch CEO Jan-Christian Dreesen zur heiklen Personalie geäußert.

Besondere Brisanz entstand am vergangenen Freitag, als Karl-Heinz Rummenigge öffentlich Verhandlungen über einen potenziellen Gehaltsverzicht oder eine tiefgreifende Vertragsanpassung forderte. Rummenigge knüpfte diese Überlegungen an die Frage, ob Musiala angesichts seiner Absence-Symptomatik und der medikamentösen Therapie dauerhaft zu alter Leistungsfähigkeit zurückfinden könne. Mit der Veröffentlichung der Erklärung soll nun Ruhe in das sensible Thema einkehren.