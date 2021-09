"Girls Aloud"-Sängerin Sarah Harding (†39) ist tot

Ihre Mutter teilte auf Instagram mit, dass Sarah Harding gestorben ist. Sie erlag dem Krebs.

Großbritannien. Traurige Nachrichten aus England: Die "Girls Aloud"-Sängerin Sarah Harding ist mit 39 Jahren an Brustkrebs gestorben. Ihr Mutter Marie teilte den Tod der 39-Jährigen auf Instagram mit. "Mit tiefem Herzschmerz teile ich heute die Nachricht mit, dass meine wunderschöne Tochter Sarah leider verstorben ist", so Marie und fügt hinzu: "Viele von euch werden Sarahs Kampf gegen den Krebs kennen und wissen, dass sie seit ihrer Diagnose bis zu ihrem letzten Tag stark gekämpft hat." Die Musikerin war vor einem Jahr mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Harding hatte im August 2020 bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden war.

Später erklärte sie, dass das bevorstehende Weihnachtsfest wahrscheinlich ihr letztes sein werde. Im März 2021 veröffentlichte sie eine Autobiografie, unter anderem um andere zu ermutigen, bei Bedarf ärztlichen Rat einzuholen - auch während der Corona-Pandemie. "So beängstigend es auch war, mit meiner Diagnose an die Öffentlichkeit zu gehen, es war die richtige Entscheidung, und die Menge an Unterstützung, die ich erhalten habe, ist unglaublich", sagte Harding damals.



Sarah Harding sei am Sonntagmorgen friedlich entschlafen. "Ich möchte allen für ihre liebe Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Sie hat Sarah viel bedeutet und ihr viel Kraft und Trost gegeben, weil sie wusste, dass sie geliebt wurde", schreibt ihre Mutter weiter. Harding sei ein hell leuchtender Stern gewesen und sie hoffe, dass sie so in Erinnerung bleiben werde.

"Girls Aloud": Eine der erfolgreichsten Popgruppen Englands

Die Frauen-Band Girls Aloud gehörte in den 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Musikgruppen Großbritanniens. Bekannt wurde sie unter anderem mit dem Song "Sound of the Underground" und dem Cover des Van-Halen-Kultsongs "Jump". Die fünf Mitglieder wurden 2002 in der Musiksendung "Popstars: The Rivals" gecastet. Sie trennten sich 2013 nach mehr als vier Millionen verkauften Singles in Großbritannien.