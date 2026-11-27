Weltmeister Kimi Antonelli ist im Auftakttraining beim Grand Prix der Formel 1 in Katar die Trainingsbestzeiten gefahren.

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Zweiter hinter dem Italiener wurde am Freitag in den beiden Sessions jeweils sein britischer Teamkollege George Russell. Lewis Hamilton musste seinen Ferrari kurz vor Ende des Arbeitstages mit einem Motorendefekt abstellen. Im ersten Training fuhr Isack Hadjar nach einem Boxenstopp einem seiner Red-Bull-Crewmitgliedern über den Fuß.

Der Mechaniker sprang nach der schmerzlichen Begegnung mit dem linken Hinterreifen zurück, kam aber ohne gröbere Verletzungen davon. "Sind alle in Ordnung?", funkte Hadjar schuldbewusst an die Garage. Der Franzose hatte noch kurz angehalten, kehrte dann aber auf die Strecke zurück. Vom Team erhielt er die Nachricht, dass der Mechaniker keine größeren Blessuren erlitten habe. Die Rennkommissare leiteten wegen "unsicherer Abfahrt" aber eine Untersuchung ein. Das Urteil: 30.000 Euro Strafe für das Team, davon 20.000 Euro zur Bewährung.

Die Formel 1 hatte sich nach längeren Sicherheitsdebatten entschieden, die beiden Finalrennen in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen. Wegen des Iran-Krieges und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region derzeit ab.