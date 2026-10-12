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Intensivstation

Mopedlenker (17) von Auto erfasst und schwer verletzt

© Rotes Kreuz Eibiswald
Der Jugendliche kollidierte beim Abbiegen mit einem Pkw.
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Stmk. Zu dem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung: Ein 17-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte von der L302 in die Kreuzstraße abbiegen, dürfte aber den geradeaus fahrenden Senior aus Graz im Pkw übersehen haben.

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Alkotest negativ

Daraufhin wurde der Jugendliche von dem Auto des 77-jährigen Lenkers erfasst und schwer verletzt. Die alarmierte Rettung brachte den Burschen nach der Erstversorgung in das UKH Graz, anschließend wurde das Opfer in die Kinderklinik überstellt. Dort wird er intensivmedizinisch behandelt. Ein beim 77-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

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