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Blumenpracht

Klosterneuburg blüht auf

Rudolf Preyer
von
Das Team des Stadtgartenamtes freut sich über die Auszeichnung.
© Georg Pomaßl/LK Niederösterreich
Klosterneuburg blüht auf: Die Stadt holt bei "Blühendes NÖ" den ersten Platz. Baden und Wieselburg landen auf den Rängen zwei und drei.
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Goldene Auszeichnung für das Stadtgartenamt! Bei der Initiative "Blühendes Niederösterreich" siegt die Stadt in der Kategorie "Städte" und überzeugt mit ihrer prachtvollen Blumen- und Pflanzenvielfalt. Die feierliche Übergabe fand am 6. Oktober in der Landwirtschaftskammer in St. Pölten statt.

Siegerehrung im Rahmen der Initiative "Blühendes Niederösterreich" in St. Pölten.
Siegerehrung im Rahmen der Initiative "Blühendes Niederösterreich" in St. Pölten. © Georg Pomaßl/LK Niederösterreich

Die Jury lobt vor allem die ganzheitliche ökologische Strategie. 175 ehrenamtliche Grünraumpaten pflegen die Stadt mit, und klimaresistente "Klima-Bäume" brauchen weniger Wasser und kommen besser mit Hitze zurecht.

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Natur statt Beton

Auch Staudenpflanzungen, etwa am Niedermarkt, und "wilde Wiesen", die nur einmal im Jahr gemäht werden, setzen neue Maßstäbe für naturnahe Stadtgestaltung. Dazu kommen die "Essbare Stadt" mit Gemüsetrögen und Beeten sowie der Aupark mit Erlebnisweg und natürlichem Biotop.

Klosterneuburg setzt sich gegen starke Konkurrenz durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Baden und Wieselburg.

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