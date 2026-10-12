TikTok: Nazi-Symbole auf "Barbie"-Schachtel?

Boykott-Aufrufe: Eine Userin erkennt auf einer "Barbie"-Verpackung Nazisymbole und tritt einen Skandal los.

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Die Kultpuppe Barbie steht immer wieder in der Kritik. Meistens wegen ihrer schlanken Silhouette, die junge Mädchen beeinflussen kann. Jetzt sorgt eine TikTok-Userin für gewaltigen Wirbel, weil sie Nazi-Symbole auf der Schachtel erkannt haben will.

Entsetzte Mutter

Ana Elizabeth ist selbst Mutter und nahm in einem Geschäft die Turnerinnen-Barbie unter die Lupe. Sie ist Teil der "You Can Do Anything"-Kollektion, die Mädchen dazu inspirieren soll, ihre Träume zu verfolgen und sich von nichts stoppen zu lassen.

Schau genau

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Auf den ersten Blick wirkt alles ganz harmlos. Doch betrachtet man die Details auf der Verpackung, findet man die Abbildung von Zauschauern, die der sportlichen Puppe zusehen - und dabei die Arme haben. "Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass einige der unechten Zuschauer ihre Arme offenbar zu etwas erheben, das wie ein Hitlergruß aussieht", findet Ana Elizabeth. Dazu schrieb sie: "Sie sollte die Olympischen Spiele besser gewinnen, denn ihr Trainer wäre sonst 'heil-y enttäuscht‘." Heil-y kann man mit "heil-los" übersetzen. Eine Anspielung auf den "Heil"-Ruf ist.

Unter dem Beitrag ist die Aufregung groß. Viele stimmen der Content-Creatorin zu und rufen zum Boykott auf. "Was sollte es sonst sein? Das ist verrückt", findet ein User. Ein anderer meint: "Wenn sie jubeln würden, hätten sie beide Arme oben. Was zur Hölle!"