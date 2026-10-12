Feuer an Bord: Flugzeug muss notlanden

Schrecksekunde über den Wolken: Wegen einer brennenden Powerbank musste ein Passagier-Jet eine außerplanmäßige Notlandung hinlegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Indien. Gestern kam es auf dem IndiGo-Flug 6E 6115 von Delhi nach Chennai (Airbus A321) zunächst zu starker Rauchentwicklung in der Kabine. Im ersten Moment war unklar, woher der Rauch kam, was bei den Passagieren in der Kabine für wachsende Verunsicherung und Panik sorgte.

Einsatz bei Akkubrand

Die Besatzung lokalisierte die Quelle schließlich und wandte umgehend die Notfallverfahren für Lithium-Ionen-Akkus an. Der Brand wurde mit Feuerlöschern bekämpft und zur Verhinderung eines erneuten Aufflammens gekühlt. IndiGo lobte das schnelle Eingreifen der Crew.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sichere Notlandung

Die Piloten leiteten eine Sicherheitslandung am Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad ein, wo die Maschine unbeschadet landete. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall erinnert an einen Zwischenfall im September bei KLM, bei dem eine explodierende Powerbank eine Boeing 777 zur Rückkehr nach Amsterdam zwang.