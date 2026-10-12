Powerbank brannte
Feuer an Bord: Flugzeug muss notlanden
Indien. Gestern kam es auf dem IndiGo-Flug 6E 6115 von Delhi nach Chennai (Airbus A321) zunächst zu starker Rauchentwicklung in der Kabine. Im ersten Moment war unklar, woher der Rauch kam, was bei den Passagieren in der Kabine für wachsende Verunsicherung und Panik sorgte.
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Einsatz bei Akkubrand
Die Besatzung lokalisierte die Quelle schließlich und wandte umgehend die Notfallverfahren für Lithium-Ionen-Akkus an. Der Brand wurde mit Feuerlöschern bekämpft und zur Verhinderung eines erneuten Aufflammens gekühlt. IndiGo lobte das schnelle Eingreifen der Crew.
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Sichere Notlandung
Die Piloten leiteten eine Sicherheitslandung am Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad ein, wo die Maschine unbeschadet landete. Verletzt wurde niemand.
Der Vorfall erinnert an einen Zwischenfall im September bei KLM, bei dem eine explodierende Powerbank eine Boeing 777 zur Rückkehr nach Amsterdam zwang.
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