Keine Lust auf Abwasch? 3 schnelle One-Pot-Gerichte

Draußen wird es kühler, drinnen darf es gemütlich werden: Diese drei schnellen One-Pot-Rezepte wärmen von innen, schmecken nach Urlaub und sparen jede Menge Abwasch. Denn für das Abendessen braucht es oft nur einen einzigen Topf.

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Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Lust auf warme, herzhafte Gerichte. Doch nach einem langen Tag möchte kaum jemand noch ewig in der Küche stehen und danach auch noch einen Berg Geschirr abwaschen. Genau hier kommen One-Pot-Gerichte ins Spiel: Alle Zutaten landen in einem Topf, garen gemeinsam und verbinden sich zu einem aromatischen Essen.

1. Griechische Kritharaki mit Faschiertem und Feta

. © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 3 Portionen

250 g Kritharaki (Nudeln in Reisform)

300 g Rinderhackfleisch

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

4 EL Ajvar

150 g Naturjoghurt

300 ml Gemüsebrühe

200 ml Schlagobers oder Obersersatz

1 große Paprikaschote

200 g Feta oder Hirtenkäse

Etwas Olivenöl

Salz, Pfeffer, Paprikapulver und mediterrane Kräuter

Zubereitung ca. 30 Minuten

Zwiebel würfeln, Knoblauch fein hacken und Paprika in kleine Stücke schneiden. Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Hackfleisch darin anbraten, bis das Fleisch krümelig und gut gebräunt ist. Ajvar und Paprika unterrühren und kurz mitbraten. Gemüsebrühe, Schlagobers und Naturjoghurt dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und mediterranen Kräutern würzen. Kritharaki einrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. Regelmäßig umrühren und bei Bedarf etwas Wasser oder Brühe nachgießen. Feta darüberbröseln und kurz schmelzen lassen. Direkt aus dem Topf servieren.

2. Herzhaftes Chili con Carne

. © Getty Images/500px

Zutaten für 5 Portionen

400 g Rinderhackfleisch

500 g passierte Tomaten

2 Dosen Kidneybohnen (je 240 g Abtropfgewicht)

1 Dose Mais (140 g Abtropfgewicht)

400 ml Rinderbrühe

1 Paprika

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

2 Stücke Zartbitterschokolade

1 Lorbeerblatt

1 Zimtstange

1 TL Salz

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

1 TL Kreuzkümmel

½ TL Cayennepfeffer nach Geschmack

Etwas Öl, Pfeffer

Zubereitung ca. 30 Minuten

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Paprika waschen, entkernen und würfeln. Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch kurz andünsten, anschließend das Hackfleisch dazugeben und krümelig anbraten. Paprika, Tomatenmark, Salz, Paprikapulver, Oregano und Kreuzkümmel unterrühren. Zimtstange, Lorbeerblatt und Schokolade dazugeben. Nach Geschmack mit Cayennepfeffer und Pfeffer würzen. Passierte Tomaten und Rinderbrühe angießen und alles gut verrühren. Kidneybohnen abspülen, abtropfen lassen und gemeinsam mit dem Mais in den Topf geben. Das Chili mindestens 10–15 Minuten köcheln lassen, bis es schön sämig ist. Wer Zeit hat, lässt es etwas länger auf kleiner Flamme ziehen – dann verbinden sich die Aromen noch besser.

3. Cremige One-Pot-Thai-Pasta

. © Getty Images

Zutaten für 2 Portionen

1 rote Paprikaschote

1 Karotte (ca. 100 g)

10 g frischer Ingwer

1 Knoblauchzehe

150 g Zuckerschoten

2 Frühlingszwiebeln

2 EL Öl

200 ml Kokosmilch

200 ml Gemüsebrühe

1 EL Sojasauce

150 g Reisnudeln

1 Bio-Limette

½ TL Chiliflocken

4 Stiele Koriander

Salz und Pfeffer

Zubereitung ca. 20 Minuten