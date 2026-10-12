Food-Trend
Keine Lust auf Abwasch? 3 schnelle One-Pot-Gerichte
Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Lust auf warme, herzhafte Gerichte. Doch nach einem langen Tag möchte kaum jemand noch ewig in der Küche stehen und danach auch noch einen Berg Geschirr abwaschen. Genau hier kommen One-Pot-Gerichte ins Spiel: Alle Zutaten landen in einem Topf, garen gemeinsam und verbinden sich zu einem aromatischen Essen.
1. Griechische Kritharaki mit Faschiertem und Feta
Zutaten für 3 Portionen
- 250 g Kritharaki (Nudeln in Reisform)
- 300 g Rinderhackfleisch
- 1 Zwiebel
- 3 Knoblauchzehen
- 4 EL Ajvar
- 150 g Naturjoghurt
- 300 ml Gemüsebrühe
- 200 ml Schlagobers oder Obersersatz
- 1 große Paprikaschote
- 200 g Feta oder Hirtenkäse
- Etwas Olivenöl
- Salz, Pfeffer, Paprikapulver und mediterrane Kräuter
Zubereitung ca. 30 Minuten
- Zwiebel würfeln, Knoblauch fein hacken und Paprika in kleine Stücke schneiden.
- Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Hackfleisch darin anbraten, bis das Fleisch krümelig und gut gebräunt ist.
- Ajvar und Paprika unterrühren und kurz mitbraten.
- Gemüsebrühe, Schlagobers und Naturjoghurt dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und mediterranen Kräutern würzen.
- Kritharaki einrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. Regelmäßig umrühren und bei Bedarf etwas Wasser oder Brühe nachgießen.
- Feta darüberbröseln und kurz schmelzen lassen. Direkt aus dem Topf servieren.
2. Herzhaftes Chili con Carne
Zutaten für 5 Portionen
- 400 g Rinderhackfleisch
- 500 g passierte Tomaten
- 2 Dosen Kidneybohnen (je 240 g Abtropfgewicht)
- 1 Dose Mais (140 g Abtropfgewicht)
- 400 ml Rinderbrühe
- 1 Paprika
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 EL Tomatenmark
- 2 Stücke Zartbitterschokolade
- 1 Lorbeerblatt
- 1 Zimtstange
- 1 TL Salz
- 1 TL Paprikapulver
- 1 TL Oregano
- 1 TL Kreuzkümmel
- ½ TL Cayennepfeffer nach Geschmack
- Etwas Öl, Pfeffer
Zubereitung ca. 30 Minuten
- Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Paprika waschen, entkernen und würfeln.
- Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch kurz andünsten, anschließend das Hackfleisch dazugeben und krümelig anbraten.
- Paprika, Tomatenmark, Salz, Paprikapulver, Oregano und Kreuzkümmel unterrühren. Zimtstange, Lorbeerblatt und Schokolade dazugeben. Nach Geschmack mit Cayennepfeffer und Pfeffer würzen.
- Passierte Tomaten und Rinderbrühe angießen und alles gut verrühren.
- Kidneybohnen abspülen, abtropfen lassen und gemeinsam mit dem Mais in den Topf geben.
- Das Chili mindestens 10–15 Minuten köcheln lassen, bis es schön sämig ist. Wer Zeit hat, lässt es etwas länger auf kleiner Flamme ziehen – dann verbinden sich die Aromen noch besser.
3. Cremige One-Pot-Thai-Pasta
Zutaten für 2 Portionen
- 1 rote Paprikaschote
- 1 Karotte (ca. 100 g)
- 10 g frischer Ingwer
- 1 Knoblauchzehe
- 150 g Zuckerschoten
- 2 Frühlingszwiebeln
- 2 EL Öl
- 200 ml Kokosmilch
- 200 ml Gemüsebrühe
- 1 EL Sojasauce
- 150 g Reisnudeln
- 1 Bio-Limette
- ½ TL Chiliflocken
- 4 Stiele Koriander
- Salz und Pfeffer
Zubereitung ca. 20 Minuten
- Paprika entkernen und in feine Streifen schneiden. Karotte schälen und ebenfalls in Streifen schneiden. Ingwer und Knoblauch fein hacken. Zuckerschoten putzen und Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden.
- Öl in einem großen Topf erhitzen. Ingwer und Knoblauch kurz andünsten.
- Kokosmilch und Gemüsebrühe angießen. Sojasauce, Salz und Pfeffer dazugeben.
- Paprika, Karotte, Zuckerschoten und Reisnudeln hinzufügen. Alles bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. Je nach Sorte kann etwas zusätzliche Flüssigkeit nötig sein.
- Limette halbieren und den Saft auspressen. Thai-Pasta mit Limettensaft, Chiliflocken und Frühlingszwiebeln abschmecken.
- Mit frisch gezupftem Koriander bestreuen und heiß servieren.
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