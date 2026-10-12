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Falstaff kürt die besten Brunch-Lokale Österreichs 2026
Am 10. Oktober 2026 feierten die "Falstaff Brunch Beats" im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier in Wien ihre Premiere. Hoch über den Dächern der Stadt trafen kreative Brunch-Kreationen auf erstklassige Kaffeespezialitäten und entspannte DJ-Beats. Im Mittelpunkt stand jedoch die feierliche Preisverleihung: Zehntausende Foodies und Feinschmecker aus der Falstaff-Community hatten zuvor online abgestimmt und ihre liebsten Brunch-Locations gewählt.
Vom hippen Großstadt-Café bis zum gemütlichen Landgasthof, die Siegerliste bietet Inspiration für jeden Geschmack:
Die beliebtesten Brunch-Lokale Österreichs
Egal, in welchem Bundesland ihr euch gerade befindet, die kulinarische Landkarte Österreichs hält überall absolute Top-Adressen für den perfekten Start in den Tag bereit. In der Hauptstadt Wien sicherte sich der Ströck Feierabend den ersten Platz bei den Foodies.
Wer in Niederösterreich Genuss inmitten der Weinberge sucht, wird beim Siegerlokal Gastwirtschaft Richardhof in Gumpoldskirchen fündig, während im Burgenland das Cafe Goldmark in Deutschkreutz zum sonnigen Favoriten im Osten gekürt wurde.
Besonders spannend verlief die Abstimmung in Oberösterreich: Hier gab es nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem idyllischen Das Grafengut in Nußdorf am Attersee und dem urbanen Breakfast Club Wels gleich zwei Gewinner ex aequo. Im Salzburger Land fiel die Wahl der Community auf das Emmastoa in Flachau, und in der Steiermark konnte sich mit dem Café Fotter in Graz eine echte Frühstücks-Institution in der Murmetropole behaupten.
Weiter im Süden gilt das No. 98 in Klagenfurt ab sofort als der Place-to-be für Kärntner Feinschmecker. Wer in Tirol sein Bergpanorama mit kulinarischem Genuss verbinden möchte, ist bei Marie’s Brunch in Innsbruck genau an der richtigen Adresse. Abgerundet wird die Genuss-Reise ganz im Westen: Im Vorarlberger Schlosskaffee in Hohenems lässt es sich im Ländle wahrlich königlich in den Tag starten.
Die Bundeslandsieger im Überblick
Wien
- Ströck Feierabend, 1070
- Salt&Honey, 1010
- Oxbo Seafood Brunch at the Waterfront, 1020
- Mama Konstantina, 1190 Wien
- The Guesthouse Vienna, 1010
- Hotel Intercontinental, 1030
- Terra Rossa, 1160
- Beef & glory, 1080
- Lox & Truffles, 1010
- Dstrikt Steakhouse, 1010
Niederösterreich
- Gastwirtschaft Richardhof, Gumpoldskirchen
- Das Neustadt, Wiener Neustadt
- Café Arkadia, Traiskirchen
- Cafe Lechner, Marbach an der Donau
- Feelgood Café, Horn
Burgenland
- Cafe Goldmark, Deutschkreutz
- Seehotel Rust, Rust
- Infinity im Scheiblhofer Resort in Andau, Andau
- 8 GRAMM KG, Kemeten
- Hotel Galantha, Paulgarten Eisenstadt
Oberösterreich
-
Das Grafengut, Nußdorf am Attersee
EX AEQUO Breakfast Club Wels
- Rooftop7, Linz
- Little Dancer, Linz
- Patrix Hotel Restaurant, Frankenburg
Salzburg
- Emmastoa, Flachau
- Cosy Fox, Salzburg
- Restaurant Paradoxon, Salzburg
- Hotel Morgenzeit in Maria Alm, Maria Alm
- 42 Karat Kaffee&Bar, Bramberg am Wildkogel
Steiermark
- Café Fotter, Graz
- Zum fliegenden Honigtopf, Bad Mitterndorf
- Parks, Graz
- Lieperts, Leutschach an der Weinstraße
- Broadmoar, St. Josef in der Weststeiermark
Kärnten
- No. 98, Klagenfurt
- Kap 4613, Millstatt
- Das Seepark, Klagenfurt
- Hotel Moserhof, Seeboden am Millstätter See
- Der Sandwirth, Klagenfurt
Tirol
- Marie‘s Brunch, Innsbruck
- Morgenbrot, Fulpmes
- Whisper Inn, Innsbruck
- Stöttlalm, Obermieming
- Adlers, Innsbruck
Vorarlberg
- Schlosskaffee, Hohenems
- Cafe BarDeli, Hohenems
- Hirschen, Dornbirn
- Marktplatz, Rankweil
- Firmament, Rankweil
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