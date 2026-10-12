Falstaff kürt die besten Brunch-Lokale Österreichs 2026

Ausgiebig frühstücken, genießen und den Vormittag entspannt verbringen: Wo das in Österreich besonders gut gelingt, wollte Falstaff wissen. Die Community hat abgestimmt und ihre liebsten Brunch-Hotspots des Landes gewählt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 10. Oktober 2026 feierten die "Falstaff Brunch Beats" im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier in Wien ihre Premiere. Hoch über den Dächern der Stadt trafen kreative Brunch-Kreationen auf erstklassige Kaffeespezialitäten und entspannte DJ-Beats. Im Mittelpunkt stand jedoch die feierliche Preisverleihung: Zehntausende Foodies und Feinschmecker aus der Falstaff-Community hatten zuvor online abgestimmt und ihre liebsten Brunch-Locations gewählt.



Vom hippen Großstadt-Café bis zum gemütlichen Landgasthof, die Siegerliste bietet Inspiration für jeden Geschmack:

Die beliebtesten Brunch-Lokale Österreichs

Brunch © Getty Images

Egal, in welchem Bundesland ihr euch gerade befindet, die kulinarische Landkarte Österreichs hält überall absolute Top-Adressen für den perfekten Start in den Tag bereit. In der Hauptstadt Wien sicherte sich der Ströck Feierabend den ersten Platz bei den Foodies.



Wer in Niederösterreich Genuss inmitten der Weinberge sucht, wird beim Siegerlokal Gastwirtschaft Richardhof in Gumpoldskirchen fündig, während im Burgenland das Cafe Goldmark in Deutschkreutz zum sonnigen Favoriten im Osten gekürt wurde.

Besonders spannend verlief die Abstimmung in Oberösterreich: Hier gab es nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem idyllischen Das Grafengut in Nußdorf am Attersee und dem urbanen Breakfast Club Wels gleich zwei Gewinner ex aequo. Im Salzburger Land fiel die Wahl der Community auf das Emmastoa in Flachau, und in der Steiermark konnte sich mit dem Café Fotter in Graz eine echte Frühstücks-Institution in der Murmetropole behaupten.



Weiter im Süden gilt das No. 98 in Klagenfurt ab sofort als der Place-to-be für Kärntner Feinschmecker. Wer in Tirol sein Bergpanorama mit kulinarischem Genuss verbinden möchte, ist bei Marie’s Brunch in Innsbruck genau an der richtigen Adresse. Abgerundet wird die Genuss-Reise ganz im Westen: Im Vorarlberger Schlosskaffee in Hohenems lässt es sich im Ländle wahrlich königlich in den Tag starten.

Die Bundeslandsieger im Überblick

Brunch © Getty Images

Wien

Ströck Feierabend, 1070 Salt&Honey, 1010 Oxbo Seafood Brunch at the Waterfront, 1020 Mama Konstantina, 1190 Wien The Guesthouse Vienna, 1010 Hotel Intercontinental, 1030 Terra Rossa, 1160 Beef & glory, 1080 Lox & Truffles, 1010 Dstrikt Steakhouse, 1010

Niederösterreich

Gastwirtschaft Richardhof, Gumpoldskirchen Das Neustadt, Wiener Neustadt Café Arkadia, Traiskirchen Cafe Lechner, Marbach an der Donau Feelgood Café, Horn

Burgenland

Cafe Goldmark, Deutschkreutz Seehotel Rust, Rust Infinity im Scheiblhofer Resort in Andau, Andau 8 GRAMM KG, Kemeten Hotel Galantha, Paulgarten Eisenstadt

Oberösterreich

Das Grafengut, Nußdorf am Attersee

EX AEQUO Breakfast Club Wels Rooftop7, Linz Little Dancer, Linz Patrix Hotel Restaurant, Frankenburg

Salzburg

Emmastoa, Flachau Cosy Fox, Salzburg Restaurant Paradoxon, Salzburg Hotel Morgenzeit in Maria Alm, Maria Alm 42 Karat Kaffee&Bar, Bramberg am Wildkogel

Steiermark

Café Fotter, Graz Zum fliegenden Honigtopf, Bad Mitterndorf Parks, Graz Lieperts, Leutschach an der Weinstraße Broadmoar, St. Josef in der Weststeiermark

Kärnten

No. 98, Klagenfurt Kap 4613, Millstatt Das Seepark, Klagenfurt Hotel Moserhof, Seeboden am Millstätter See Der Sandwirth, Klagenfurt

Tirol

Marie‘s Brunch, Innsbruck Morgenbrot, Fulpmes Whisper Inn, Innsbruck Stöttlalm, Obermieming Adlers, Innsbruck

Vorarlberg