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Wohin, wenn nicht ins Engländer? 7 Cafés, die einen Besuch wert sind

Maria Kobetic
von
© Nuriel Molcho
Ab ins Kaffeehaus? Ja, aber wohin? Sieben wunderbare Wiener Kaffeehäuser, in die wir immer wieder gerne gehen.
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Die Aufregung um das Café Engländer ist riesig! Nachdem publik wurde, dass es mit dem neuen Miteigentümer Mario Plachutta während des laufenden Mittagsgeschäfts zu einem lautstarken Streit gekommen sein soll, den auch Gäste hören konnten, soll die Belegschaft - mehr als 20 Personen - darüber nachdenken, das Café geschlossen zu verlassen. Viele Gäste drohen auf sozialen Medien jetzt mit einem Boykott und wollen das Kultcafé gar nicht mehr besuchen.

Wohin jetzt?

Aber wohin gehen wir, wenn das Café Engländer keine Option ist? Wer in Wien eine gute Melange trinken und dazu den typischen Charme der Wiener Kaffeehäuser genießen will, muss zum Glück nicht lange suchen. Es gibt unzählige Cafés, in denen man in die Kaffeekultur eintauchen, Leute beobachten und die Atmosphäre einsaugen kann.

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Wiener Cafés mit besonderem Charme

Wir haben sieben Cafés zusammengestellt, deren Flair einzigartig ist und in denen die Wiener Kaffeehauskultur gepflegt wird:

Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien Das Traditionscafé am Ring gilt als Institution und ist bei Touristen wie Wienern gleichermaßen beliebt. Dass Tradition aber nicht Stillstand bedeuten muss, beweist die Familie Querfeld, die "das Landtmann" seit 1976 betreibt. Mit "Landtmann bei Nacht" starteten sie ein neues Konzept, das aus dem Café eine stimmungsvolle Abendlocation mit Live-Musik und Drinks macht.

Wiener Aufzug Café, Wiedner Gürtel 4, 1040 Wien
Der passionierte Aufzugsammler Christian Tauss machte seinen Traum wahr und eröffnete 2023 ein Café, das Geschichten erzählt. Die historischen Aufzüge - der älteste stammt aus dem Jahr 1901 - wurden zu gemütlichen Kabinen. Hier trifft Tradition auf perfekte Weise auf Moderne.

Café Korb, Brandstätte 7/9, 1010 Wien 
Dieser Klassiker der Wiener Kaffeehausszene bietet neben Kaffee und Mehlspeisen auch oft Lesungen, Konzerte und jeden zweiten Samstag im Monat das "Erste Wiener Philosophen Kaffee".

Café Prückel, Stubenring 4, 1010 Wien
Gestaltet im Stil der 50er-Jahre von Oswald Haerdtl wurde es 2024 liebevoll renoviert. Samstags können die Besucher:innen sich an Klaviermusik erfreuen.

Café Ritter, Mariahilferstraße 73, 1060 Wien
Das Altwiener Kaffeehaus befindet sich auf der beliebtesten Shoppingmeile der Stadt und wird vor allem von Einheimischen gerne frequentiert. Kaffee und Torten sind erstklassig, der Flair ebenfalls.

Café Frauenhuber, Himmelpfortgasse 6, 1010 Wien
Diese Perle ist das älteste Kaffeehaus Wiens. Tradition wird hier mit Stolz und Freude gelebt. Die warme Atmosphäre lässt Gespräche und Begegnungen bei einem frischen Mokka oder einer herrlichen Melange entstehen.

Café Hawelka, Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien
Eine Wienreise ist ohne einen Besuch im Hawelka nicht vollständig. Nackerte, wie in Georg Danzers Lied "Jö schau", findet man zwar nicht. Aber dafür die wahrscheinlich besten Buchteln der Stadt, begleitet von Kaffee-Spezialitäten und einem Stück Kultur.

Dass Wien noch eine ganze Reihe weiterer erstklassiger Cafés hat, die man gesehen haben sollte, versteht sich von selbst. Am besten flaniert ihr gemütlich durch die Stadt und kehrt da und dort ein.

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