Preis-Schock: So teuer wird das Ganslessen in Wien 2026

Die Ganslsaison 2026 steht in den Startlöchern. Doch bevor der erste Bissen auf dem Teller landet, könnte so mancher Blick auf die Preise die Vorfreude trüben: Wie tief müssen Gansl-Fans 2026 für ihr Festmahl in die Tasche greifen?

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Saftiges Ganslfleisch, knusprige Haut, Rotkraut und Knödel lassen schon jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und der Ansturm hat längst begonnen: In vielen Restaurants laufen die Reservierungen auf Hochtouren, in so manchem Wirtshaus herrscht bereits jetzt Gansl-Fieber. Doch bei aller Vorfreude drängt sich eine Frage auf: Wie teuer wird der Genuss heuer?

Die klare Antwort vorweg: Qualität hat ihren Preis und der fällt 2026 etwas höher aus. Steigende Pacht- und Personalkosten sowie nach wie vor hohe Lebensmittelpreise treiben die Kosten für die Wirte nach oben. Wer sich heuer eine klassische Martinigansl gönnen will, muss daher etwas tiefer in die Tasche greifen.

Der Lokal-Check für Wien 2026

Gansl © Getty Images

Einige Lokale servieren den Herbstklassiker bereits oder starten in den nächsten Tagen:

Steirerstöckl (1180 Wien): Einer der absoluten Frühstarter. Schon seit dem 1. Oktober (und noch bis zum 13. Dezember 2026) wird hier in urigem Ambiente das Gansl mit Apfelrotkraut, Kastanien und Serviettenknödeln aufgetischt. Wer sich das knusprig gebratene Gansl gönnen möchte, zahlt dafür 39,30 Euro.

Leopoldauer Alm (1210 Wien): Ab dem 12. Oktober 2026 gibt es in der XXL-Alm das knusprige Viertel-Gansl (sous-vide vorgegart) mit Rotkraut und Erdäpfelknödel. Preislich liegt man hier bei 36,90 Euro. Wichtig: Die Portion muss bei der Reservierung unbedingt 48 Stunden vorher vorbestellt werden.

Zum Martin Sepp (1190 Wien): Die Grinzinger Institution startet am 16. Oktober 2026. Das Besondere in diesem Jahr: Zum ersten Mal ist es dem Lokal gelungen, ausschließlich rein österreichische Weidegänse aus Oberösterreich zu servieren. Das hat auch seinen Preis: Das Gansl kostet heuer 42,90 Euro pro Person.

Wiener Wirtschaft (1040 Wien): Ab dem 19. Oktober 2026 geht es hier los. Das knusprige Martini-Gansl-Viertel mit Apfel-Holunder-Rotkraut, Orangen-Nuss-Fülle und Erdäpfelknödel kostet hier 35,00 Euro.

Pichlmaiers zum Herkner (1170 Wien): Das beliebte Haubenlokal in Dornbach feiert die Ganslwochen vom 22. Oktober bis 30. November 2026. Die Portion (mit Orangenrotkraut, Bratapfel & Maroni) kommt auf 42,50 Euro und gehört damit zum gehobenen Segment. Wer sich das volle Erlebnis gönnen möchte, bestellt das 4-Gänge-Ganslmenü für 84,00 Euro. Übrigens: Es gibt für 69 Euro auch eine vegetarische Alternative "Ganz ohne Gans"

Gasthaus Prilisauer (1140 Wien): Ab dem 24. Oktober 2026 serviert das Hütteldorfer Lokal ein köstliches 1/4 Gansl mit Apfel-Semmelfülle für 36,00 Euro. Auch hier gilt: Die Bestellung fürs Gansl muss spätestens am Vortag abgegeben werden.

Stuwer (1020 Wien): Im Stuwer im 2. Bezirk hat die Ganslzeit bereits am 1. Oktober begonnen. Das bekannte "Haubengansl" ist wieder zurück auf der Karte und wird um 39,50 Euro angeboten.

Gmoakeller (1030 Wien): Von 09. Oktober bis 21. November serviert der Gmoakeller sein Martinigansl mit Maronirotkraut, zweierlei Knödel und Bratapfel mit Preiselbeeren um 36,80 Euro pro Portion.

Nigls (1160 Wien): In der bekannten Gastwirtschaft beginnt die Ganslzeit heuer am 8. Oktober. Eine Viertel-Martinigansl wird mit Erdäpfelknödel, Rotkraut und Preiselbeer-Pfirsich serviert und kostet 36,90 Euro.

Fabelhaft zum Seeblick (1220 Wien): Wem eine Portion einfach nicht reicht, der sollte sich den 8. November 2026 rot im Kalender anstreichen. Ab 11:30 Uhr gibt es hier ein großes "Martini Gansl Buffet" inklusive Schnitzel und Veggie-Optionen. Der Preis? Unschlagbare 36,90 Euro für "All you can eat" – und das mit Blick auf den See.

Gansl-Genuss hat seinen Preis

Gansl © Getty Images

Das Ganslessen wird 2026 zwar kein günstiger Spaß, doch für viele Wienerinnen und Wiener gehört das knusprige Martinigansl mit Rotkraut und Knödeln einfach zum Herbst dazu. Trotz höherer Preise dürfte die Nachfrage daher ungebrochen bleiben. Wer sich sein Gansl sichern möchte, sollte allerdings nicht länger zögern und am besten schon jetzt reservieren.