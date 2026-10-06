Wien lädt zum Schlemmen ein: Dieses Herbst-Event sollten Sie nicht verpassen

Im Herbst verwandelt sich Wien in ein wahres Paradies für Kulinarikfans. Vom 9. bis 11. Oktober 2026 ist es wieder so weit: Die Wiener Herbsttage laden anlässlich ihres 10. Jubiläums ins Palmenhaus im Burggarten ein und versprechen drei genussvolle Tage voller Highlights.

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Noch keine Pläne fürs Wochenende? Dann lohnt sich ein Abstecher ins Palmenhaus. Was 2017 als Kooperation zwischen der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft (ÖGG) und den Österreichischen Bundesgärten begann, hat sich längst zu einem beliebten Herbst-Highlight in der Wiener Innenstadt entwickelt. Und das Beste: Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos.

Seltene Apfelsorten entdecken

Haben Sie schon einmal von Elsbeeren, Jujuben oder Apfeldatteln gehört? Wenn Sie denken, Sie kennen alle Apfelsorten, wird Sie dieses Event eines Besseren belehren. Bei den Wiener Herbsttagen liegt der Fokus auf der Erntevielfalt abseits des Mainstreams. Über 60 historische, seltene und zum Teil sehr ungewöhnliche Apfel- und Wildobstsorten werden in Szene gesetzt.

Äpfel © Getty Images

Ein besonderes Highlight für alle Hobbygärtner: Steht in Ihrem Garten ein Baum, der Früchte trägt, von dem aber niemand weiß, um welche Sorte es sich eigentlich handelt? Bringen Sie Ihre Früchte einfach mit! Experten vor Ort nehmen Ihre Äpfel genau unter die Lupe. Nehmen Sie für die Bestimmung am besten drei bis zehn Früchte mit, die direkt vom Baum gepflückt, unpoliert und ungewaschen sind. So können die Fachleute der Sorte am besten auf die Spur kommen.

Neu im Jubiläumsjahr: Der Live-Baumschnitt

Pünktlich zur 10. Ausgabe haben sich die Veranstalter ein tolles Programm überlegt: Erstmals können Sie bei täglichen Baumschnitt-Demonstrationen (jeweils um 11:00 und 15:00 Uhr) live zusehen, wie Obstbäume fachgerecht gepflegt werden. Wann schneidet man welchen Baum? Worauf muss man achten? Die Experten beantworten all Ihre Fragen aus erster Hand.

Flanieren, Staunen und Genießen

. © Getty Images

Neben der Obstausstellung ist allein schon das Palmenhaus einen Besuch wert. Die Österreichischen Bundesgärten sorgen mit üppigen Pflanzendekorationen aus ihren Botanischen Sammlungen für ein herbstliches Flair, das traditionelle Arrangement mit der Erntedankkrone gilt jedes Jahr als beliebtester Foto-Spot.

Flanieren Sie zwischen den Marktständen umher, lassen Sie sich beraten und shoppen Sie regionale Spezialitäten, filigranen Schmuck, traditionelles Handwerk, Naturkosmetik sowie eine bunte Auswahl an seltenen Pflanzen für das eigene Zuhause.