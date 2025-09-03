Von Apfelmus bis Apfelkuchen: Das sind die besten Apfelsorten für jedes Rezept

Nicht jeder Apfel passt zu jedem Gericht! Ob Apfelmus, Strudel, Chutney oder Bratäpfel – wir verraten, welche Sorten Ihre Kreationen perfekt machen. So gelingen süße und herzhafte Apfelrezepte immer knackig, aromatisch und richtig lecker.

Äpfel sind wahre Allrounder in der Küche – doch nicht jede Sorte passt zu jedem Gericht. Manche werden beim Kochen butterweich, andere behalten ihre Form und sorgen für Biss. Damit Sie beim nächsten Einkauf den perfekten Apfel greifen, kommt hier der kleine Sorten-Guide für Apfelmus, Kuchen & Co.

Apfelmus & Apfelmark

Für Mus und Mark eignen sich säuerliche Sorten besonders gut, weil sie schnell zerfallen und eine schöne Frische bringen.

Klassiker: Boskoop, Elstar, Jonagold.

Apfelkuchen

Hier kommt es darauf an, dass die Stücke beim Backen nicht komplett zerfallen. Die besten Kandidaten sind Äpfel, die saftig bleiben, aber ihre Struktur behalten.

Ideal: Elstar, Braeburn, Cox Orange.

Apfelstrudel

Der Strudel lebt von feinen, aromatischen Äpfeln mit einer leichten Säure. Wichtig: Sie sollten nicht zu saftig sein, sonst weicht der Teig durch.

Am besten: Boskoop oder Elstar.

Apfel-Chutney

Chutney darf eine Balance aus Süße und Säure haben. Sorten, die ein bisschen kräftiger sind, bringen Würze und Aroma.

Gute Wahl: Jonagold, Cox Orange oder Idared.

Bratäpfel

Im Winter ein echter Seelenwärmer! Dafür eignen sich aromatische Sorten, die beim Backen schön weich werden.

Perfekt: Boskoop oder Cox Orange.

Apfelkompott

Etwas stückiger als Apfelmus, ideal als Beilage oder Dessert.

Besonders lecker mit Elstar oder Boskoop.

Apfelringe (getrocknet)

Ein gesunder Snack für zwischendurch. Beim Trocknen entwickeln säuerliche Äpfel ein intensives Aroma.

Am besten: Boskoop oder Idared.

Apfelgelee oder Marmelade

Für Gelee und Marmelade sind Sorten mit viel Aroma und Säure die beste Wahl – so bleibt der Geschmack intensiv.

Ideal: Jonagold oder Cox Orange.

Die Wahl der Apfelsorte macht wirklich einen Unterschied. Boskoop für Mus und Bratäpfel, Elstar für Kuchen, Idared für Apfelringe – so schmeckt jede Apfelkreation einfach besser.