Einkaufs-Hack: So erkennen Sie im Supermarkt immer die besten Äpfel

Es ist Apfelsaison! Doch aufgepasst: Nicht jeder Apfel hält, was er verspricht. Wer blind ins Regal greift, riskiert fade, mehlige oder gar verdorbene Ware. Doch mit ein paar cleveren Tricks landen garantiert nur noch die knackigsten Äpfel im Einkaufswagen.

Überall in den Supermarktregalen strahlen sie uns entgegen: rote, gelbe und grüne Äpfel, die saftig, süß und aromatisch sein sollen. Doch allzu oft kommt zu Hause die Enttäuschung. Statt einer knackigen Frucht landen wir bei einem mehligen, sauren oder gar verdorbenen Apfel. Doch das muss nicht sein! Mit ein paar simplen Tricks entlarven Sie sofort, welche Äpfel wirklich saftig und aromatisch sind und welche Sie besser im Regal liegen lassen.

Die Farbe verrät die Süße

© Getty Images

Schon der erste Blick entscheidet! Je intensiver die rote Farbe, desto süßer der Geschmack. Ein blasser Apfel hingegen schmeckt häufig wässrig und weniger aromatisch. Auch die Form ist ein Indikator: Schön rund gewachsene Äpfel sind meist saftiger und reifer.

Geheimtipp „Kelchgrube“

Der wahre Profi achtet auf die Kelchgrube, die kleine Kuhle um den Stiel. Ist sie tief und glatt, wurde der Apfel reif geerntet und steckt voller Nährstoffe und Aroma. Ist sie hingegen flach mit kleinen Höckern, wurde die Frucht zu früh geerntet und schmeckt oft wässrig oder fade. Dieser unscheinbare Bereich am Apfel ist einer der zuverlässigsten Reifeindikatoren überhaupt.

Warnsignale nicht übersehen

So verführerisch manche Früchte aussehen mögen: Wer genau hinsieht, kann verdorbene Äpfel sofort entlarven. Braune Stellen und Druckstellen sind ein klares Alarmsignal, denn sie fördern Schimmelbildung und können gesundheitsschädlich sein. Auch ein vertrockneter Stiel sollte Sie stutzig machen. Er zeigt an, dass der Apfel zu lange gelagert wurde und bereits an Vitaminen und Saftigkeit verloren hat.

Der Fingertrick entscheidet

© Getty Images

Am zuverlässigsten ist der klassische Fingerdrucktest. Drücken Sie den Apfel sanft mit der Fingerkuppe. Bleibt er fest, dürfen Sie sich auf ein knackiges Geschmackserlebnis freuen. Gibt er sofort nach, ist er mehlig und trocken – und damit kein Kandidat für den Einkaufswagen. Dieser einfache Test trennt auf einen Schlag frische von alten Früchten.