Nicht Pizza oder Schnitzel! Das Lieblingsgericht der Österreicher ist...

Was landet bei Herr und Frau Österreicher am liebsten auf dem Teller – oder besser gesagt im Warenkorb bei App-Bestellungen? Der Essenslieferdienst Wolt hat die Bestellfavoriten der Österreicher:innen gekürt. An der Spitze steht dabei weder Pizza noch Schnitzel, sondern eine echte Überraschung.

In diesem Sommer war nicht nur das Wetter ungewöhnlich, auch die Bestellungen bei Wolt sorgten für einige Überraschungen. Während im letzten Jahr Pizza noch unangefochten an der Spitze stand, zeigt in diesem Sommer die Statistik ein ganz neues Bild.

Österreicher:innen bestellen am liebsten...

Burger! Die Burger-Bestellungen bei Wolt sind auf mehr als das Dreifache des Vorjahreswertes gestiegen. Ob es nun am Regenwetter im Juli, dem enorm gewachsenen Angebot an unterschiedlichsten Lokalen oder einfach nur am guten Geschmack liegt – die Österreicher:innen können von Burger nicht genug bekommen. Nummer eins ist und bleibt der klassischen Cheeseburger, aber auch ganz andere Interpretationen von österreichisch-traditionell bis Asian-Fusion finden immer mehr Anklang. Die größten Einzelbestellungen diesen Sommer gingen allesamt bei Wiener Burger King-Filialen ein und alle drei umfassten jeweils 20 Cheeseburger.

© Getty Images

Online-Einkäufe boomen

Doch nicht nur unser Fast-Food-Geschmack hat sich verändert, auch wie wir einkaufen, durchlebt gerade eine Revolution. Der Online-Lebensmitteleinkauf boomt. Die Österreicher:innen bestellen immer regelmäßiger Lebensmittel und machen den Online-Einkauf zu einem Teil ihres Alltags. Zu den Spitzenreitern zählen Bier, Mineralwasser und Schokolade. An warmen Sommertagen sind Eisboxen und Iced-Coffee besonders hoch im Kurs.

Die kuriosesten Bestellungen von Wien bis Salzburg

Der Blick in die Wolt-Statistiken bringt aber auch einige kuriose Bestellungen ans Licht. Regionale Präferenzen sind dabei eindeutig zu erkennen:

In Klagenfurt setzt sich der Burger-Trend fort, hier hat es jemand aber besonders deftig angelegt und 16 Crispy Chicken Burger auf einmal bestellt.

In Graz werden offenbar lokale Getränke bevorzugt, denn hier bestellte ein durstiger Kunde 30 Flaschen Murelli Orange Maracuja-Limo auf einmal.

In Wien hingegen deckte sich jemand mit 150 Flaschen Ottakringer Helles ein, damit beim Grillen wohl niemand durstig bleiben musste.

Auch in Salzburg fällt eine Bier-Bestellung besonders auf: Hier hat jemand zu seinem Burger King-Menü gleich 14 Flaschen 0,33 Bier geordert.

In Linz wurde es blumig: 20 Sträuße roter Rosen gingen in einer einzigen Bestellung raus.

Der Rekord für die größte Bestellung der letzten Monate wurde in Wien geknackt - für 454,19 € wurden Pizzen bei Bella Compagnia in Meidling bestellt.

Während Burger nun die Spitze der Bestellfavoriten erklimmen, bleibt die Frage: Was wird der nächste Food-Trend, der Österreich im Sturm erobert? Fest steht: Die Lieferdienste stehen bereit, unsere kulinarischen Wünsche zu erfüllen, egal wie ausgefallen sie sein mögen.