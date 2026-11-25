Morgen, am 26. November, feiert ganz Amerika Thanksgiving. Der Star des Festes: ein goldbrauner, saftiger Truthahn. Mit unserem Rezept holst du dir den amerikanischen Festtagsklassiker direkt nach Hause und sorgst garantiert für Begeisterung am Esstisch.

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Außen goldbraun und herrlich knusprig, innen wunderbar zart und saftig, so soll der perfekte Truthahn sein. Dazu kommen cremiges Kartoffelpüree, Bratensauce, Cranberry-Sauce und eine würzige Füllung. Ein Festessen, das nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch optisch einiges hermacht. Doch wie gelingt der perfekte Truthahn eigentlich? Das Geheimnis liegt in der Vorbereitung, einer aromatischen Kräuterbutter und der richtigen Gartemperatur. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie du einen Thanksgiving-Truthahn wie in Amerika zubereitest.

Das Geheimnis des perfekten Thanksgiving-Truthahns

Truthahn © Getty Images

Amerikanische Familien schwören auf unterschiedliche Zubereitungsarten. Manche legen ihren Truthahn vor dem Braten in eine Salzlake, andere setzen auf eine aromatische Butter unter der Haut. Besonders beliebt ist die Kombination aus Butter, Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Salbei.

Ein entscheidender Trick: Die Kräuterbutter sollte nicht nur außen aufgetragen werden. Wer sie vorsichtig unter die Haut des Truthahns streicht, sorgt dafür, dass das Fleisch besonders aromatisch bleibt. Auch die Ruhezeit nach dem Braten ist wichtig. Sie hilft dabei, dass sich der Fleischsaft verteilt und der Truthahn beim Anschneiden schön saftig bleibt.

Das beste Truthahn-Rezept

Zubereitungszeit: etwa 30 Minuten

Ziehzeit: 24–48 Stunden

Garzeit: etwa 3,5 bis 4,5 Stunden, abhängig vom Gewicht

Ruhezeit: 30 Minuten

Portionen: 8 bis 10 Personen

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Zutaten 1 ganzer Truthahn

200 g weiche Butter

4 Knoblauchzehen

2 EL frischer Rosmarin

2 EL frischer Thymian

1 EL frischer Salbei

1 Bio Zitrone

2 TL Salz

1 TL schwarzer Pfeffer

2 Zwiebeln

2 Karotten

2 Stangen Sellerie

250 ml Geflügelfond Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 30 Min. Personen: 8

Für die Bratensauße Bratensatz aus dem Truthahnbräter

400 ml Geflügelfond

2 EL Butter

2 EL Mehl

Salt, Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 10 Min. Personen: 8

Truthahn © Getty Images

Schritt 1: Den Truthahn richtig vorbereiten

Der wichtigste Schritt beginnt bereits am Vortag. Der tiefgekühlte Truthahn muss vollständig im Kühlschrank auftauen. Als Faustregel gelten ungefähr 24 Stunden Auftauzeit pro 2 Kilogramm Gewicht.

Den aufgetauten Truthahn aus der Verpackung nehmen, Innereien entfernen und die Haut mit Küchenpapier gründlich trocken tupfen. Für besonders aromatisches Fleisch kannst du den Truthahn bereits am Vortag rundherum salzen und unbedeckt auf einem Rost im Kühlschrank lagern. So kann die Haut trocknen und später besonders knusprig werden. Wichtig: Den Truthahn niemals bei Zimmertemperatur auftauen lassen.

Schritt 2: Die Kräuterbutter zubereiten

Jetzt kommt das Geheimnis des amerikanischen Thanksgiving-Klassikers. Die weiche Butter mit fein gehacktem Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Salbei vermengen. Die Schale der Zitrone fein abreiben und ebenfalls unterrühren. Anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Nun vorsichtig mit den Fingern die Haut im Brustbereich vom Fleisch lösen. Etwa zwei Drittel der Kräuterbutter unter die Haut streichen. Die restliche Butter gleichmäßig auf der Außenseite des Truthahns verteilen. Dieser Schritt sorgt für ein besonders intensives Aroma und eine appetitlich goldene Haut.

Schritt 3: Ab in den Ofen

Den Backofen auf 165 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwiebeln, Karotten und Sellerie grob schneiden und auf dem Boden eines großen Bräters verteilen. Den Truthahn mit der Brustseite nach oben daraufsetzen. Die Zitrone halbieren und zusammen mit einigen Kräuterzweigen locker in die Bauchhöhle geben. Den Geflügelfond in den Bräter gießen.

Den Truthahn auf der unteren Schiene in den Ofen schieben. Während des Garens regelmäßig mit dem Bratensaft übergießen. Wird die Haut zu dunkel, kann die Brust locker mit Aluminiumfolie abgedeckt werden. Für einen Truthahn mit 5 bis 6 Kilogramm sollte man ungefähr 3,5 bis 4,5 Stunden einplanen. Die tatsächliche Garzeit hängt allerdings von Form, Gewicht und Ofen ab.

Der wichtigste Tipp: Verlasse dich nicht allein auf die Uhr. Ein Fleischthermometer ist unverzichtbar. Das Fleisch muss an den dicksten Stellen der Brust sowie an den inneren Bereichen von Schenkel und Flügel mindestens 74 Grad Celsius erreichen.

Schritt 4: Die Ruhezeit

Ist der Truthahn fertig, wird er aus dem Ofen genommen. Jetzt heißt es: Geduld haben. Lass den Braten etwa 30 Minuten ruhen, bevor du ihn anschneidest. So bleibt das Fleisch saftig und lässt sich anschließend leichter tranchieren.

Schritt 5: Die typische Thanksgiving-Sauce

Kein amerikanischer Thanksgiving-Truthahn ohne eine kräftige Gravy. Für die Sauce den Bratensatz durch ein Sieb in einen Topf gießen. Butter in einem zweiten Topf schmelzen, Mehl einrühren und kurz anschwitzen. Anschließend den Bratensatz und den Geflügelfond nach und nach unter ständigem Rühren dazugeben. Die Sauce einige Minuten köcheln lassen, bis sie eine cremige Konsistenz erreicht.

Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Das Ergebnis: eine wunderbar aromatische Bratensauce, die perfekt zum saftigen Truthahn passt.

Was gehört zu einem echten amerikanischen Thanksgiving-Menü?

Ein Truthahn allein macht noch kein amerikanisches Thanksgiving. Erst die klassischen Beilagen machen das Festessen komplett. Diese fünf Klassiker dürfen auf keiner traditionellen Thanksgiving-Tafel fehlen:

Mashed Potatoes: Cremiges Kartoffelpüree mit Butter und Milch oder Obers. Cranberry Sauce: Fruchtige Sauce aus Cranberrys, Zucker und einem Spritzer Orange. Stuffing: Würzige Brotfüllung mit Sellerie, Zwiebeln, Kräutern und Geflügelfond. Besonders praktisch und sicher ist die Zubereitung in einer separaten Auflaufform. Green Bean Casserole: Ein amerikanischer Auflauf aus grünen Bohnen und cremiger Sauce, häufig mit knusprigen Röstzwiebeln. Sweet Potato Casserole: Süßkartoffelauflauf, je nach Familienrezept mit Pekannüssen oder einer süßen Marshmallow-Kruste.

Als krönender Abschluss darf natürlich ein klassischer Pumpkin Pie nicht fehlen.