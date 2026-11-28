Butterweich
Außen knusprig, innen saftig: Diese Festtagsbraten gelingen garantiert jedem
Kalbsrollbraten mit Petersilerdäpfel
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
- 1,5 kg gebundener Kalbsrollbraten aus der Schulter
- 2 EL Öl
- 2 Zwiebeln
- 2 Karotten
- 200 ml trockener Weißwein
- 400 ml Kalbsfond
- 3 Zweige Thymian
- 150 ml Schlagobers
- Salz, Pfeffer
- 1 kg festkochende Erdäpfel
- 30 g Butter
- 1/2 Bund Petersilie
ZUBEREITUNG
- Das Backrohr auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Rollbraten salzen, pfeffern und im Bräter in heißem Öl rundum anbraten. Herausheben.
- Zwiebeln und Karotten grob würfeln, im Bratensatz anrösten und mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen und den Fond zugießen. Den Braten mit dem Thymian einlegen und zugedeckt etwa 2–2½ Stunden schmoren, bis das Fleisch gabelzart ist.
- Den Braten herausheben und 10 Minuten zugedeckt rasten lassen.
- Den Schmorfond abseihen, das Schlagobers einrühren und die Sauce leicht einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Während der Braten im Rohr ist, die Erdäpfel schälen, in gleich große Stücke schneiden und in Salzwasser weich kochen. Abgießen und in Butter und gehackter Petersilie schwenken.
- Das Küchengarn vom Braten entfernen und den Braten in Scheiben schneiden und mit der Rahmsauce und den Petersilerdäpfeln servieren.
Geschmorte Rehschulter
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
- 1,5 kg ausgelöste Rehschulter
- 2 Zwiebeln
- 2 Karotten
- 150 g Knollensellerie
- 2 EL Öl
- 1 EL Paradeisermark
- 250 ml Rotwein
- 500 ml Wildfond
- 5 Wacholderbeeren
- 2 Zweige Thymian
- Salz, Pfeffer
- 600 g frische Spätzle
- 40 g Butter
- 6 EL Preiselbeeren aus dem Glas
ZUBEREITUNG
- Das Backrohr auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Rehschulter trocken tupfen, salzen, pfeffern und im Bräter in heißem Öl rundum anbraten. Das Fleisch herausheben.
- Zwiebeln, Karotten und Sellerie würfeln und im Bratensatz anrösten. Paradeismark kurz mitrösten, mit Rotwein ablöschen und den Wein etwas einkochen lassen. Mit Wildfond aufgießen. Die Wacholderbeeren andrücken und mit dem Thymian und dem Fleisch in den Bräter geben. Zugedeckt 2–2½ Stunden schmoren, bis das Fleisch gabelzart ist.
- Die Schulter herausheben und warm halten. Die Sauce durch ein Sieb gießen, bei Bedarf einkochen und abschmecken.
- Die Spätzle nach Packungsangabe garen, abtropfen lassen und in Butter schwenken.
- Die Rehschulter quer zur Faser aufschneiden und mit der Sauce, den Butterspätzle und je einem Löffel Preiselbeeren servieren.
Rindsbraten mit Erdäpfelpüree
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
- 1,5 kg Rindsschulter
- 2 Zwiebeln
- 2 Karotten
- 150 g Knollensellerie
- 2 EL Öl
- 1 EL Paradeisermark
- 300 ml Rotwein
- 500 ml Rindssuppe
- 2 Lorbeerblätter
- Salz, Pfeffer
- 1,2 kg mehlige Kartoffeln
- 200 ml Milch
- 60 g Butter, Muskatnuss
ZUBEREITUNG
- Das Backrohr auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Fleisch trocken tupfen, salzen, pfeffern und im Bräter in Öl rundum kräftig anbraten.
- Herausheben und die gewürfelten Zwiebeln, Karotten und den Sellerie im Bratensatz anrösten. Das Paradeismark kurz mitrösten. Mit Rotwein ablöschen, auf die Hälfte einkochen lassen und die Rindssuppe zugießen. Fleisch und Lorbeer einlegen und zugedeckt 2½–3 Stunden schmoren, bis sich eine Gabel leicht ins Fleisch stechen lässt.
- Während der Braten schmort, die Erdäpfel schälen, in Stücke schneiden und in Salzwasser weich kochen. Abgießen, kurz ausdampfen lassen und mit heißer Milch und Butter stampfen. Mit Salz und Muskatnuss würzen.
- Den fertigen Braten warm halten, den Lorbeer entfernen und die Sauce pürieren. Bei Bedarf einkochen und abschmecken. Den Braten aufschneiden und mit dem Püree servieren.
Zitronen-Ofenhendl mit Erdäpfeln
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
- 2 küchenfertige Hendln
- 1 kg festkochende Erdäpfel
- 600 g Karotten
- 2 unbehandelte Zitronen
- 4 Knoblauchzehen
- 4 Zweige Rosmarin
- 4 EL Olivenöl
- Salz, Pfeffer
ZUBEREITUNG
- Das Backrohr auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Die Hendln mit Küchenpapier trocken tupfen, mit 2 EL Öl einreiben und innen wie außen salzen und pfeffern.
- Eine Zitrone vierteln. In die Bauchhöhle jedes Hendls zwei Zitronenviertel, zwei angedrückte Knoblauchzehen und einen Rosmarinzweig geben.
- Die Hendln mit der Brust nach oben auf ein tiefes Blech setzen und 20 Minuten braten.
- Inzwischen die Erdäpfel in Spalten und die Karotten in dicke Stifte schneiden. Mit dem übrigen Öl, Salz, Pfeffer und gehacktem Rosmarin mischen.
- Erdäpfel und Karotten rund um die Hendln verteilen und alles weitere 50–60 Minuten braten.
- Die Kerntemperatur an den dicksten Stellen von Brust und Keule messen, ohne dabei den Knochen zu berühren. Sie soll mindestens zwei Minuten lang mindestens 70 °C betragen.
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