91 Fahrgäste müssen Zug auf Südbahn verlassen

Aufregung auf der Südbahn! Nach einem Zwischenfall mussten 91 Passagiere ihren Zug mitten auf der Strecke verlassen. Sechs Feuerwehren rückten zur Evakuierung aus.

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Ein außerplanmäßiger Halt auf der Südbahnstrecke hat am Sonntagvormittag in Baden (NÖ) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein mit 91 Fahrgästen besetzter Personenzug musste außerhalb des Bahnhofs evakuiert werden. Sechs Freiwillige Feuerwehren rückten an, um die Passagiere sicher aus dem Zug und von den Gleisen zu bringen. Der Zug war in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als er nach einem Vorfall auf der Strecke zum Stillstand kam. Da sich der Zug abseits eines Bahnsteigs befand, war ein gewöhnlicher Ausstieg für die Reisenden nicht möglich.

Feuerwehr baute Übergänge über Gleise

Unter der Einsatzleitung von Brandrat Christoph Charvat von der FF Baden-Leesdorf wurde gemeinsam mit dem ÖBB-Einsatzleiter die Evakuierung organisiert. Mit zwei speziellen Rettungsplattformen ermöglichten die Feuerwehrleute den Fahrgästen zunächst den sicheren Ausstieg in den tiefer liegenden Gleisbereich. Damit die Passagiere das zweite Gleis überqueren konnten, errichteten die Einsatzkräfte zwei provisorische Übergänge aus Holzplatten und Unterleghölzern. Anschließend wurden die Reisenden entlang der Lärmschutzwand zu einem Notausgang im Bereich der B212 (Dammgasse) geführt. Dabei packten auch Rettungsdienst und Polizei mit an.

75 Fahrgäste zum Bahnhof gebracht

Zug-Evakuierung auf der Südbahnstrecke im Stadtgebiet von Baden. © Stefan Schneider

Für einen Großteil der Betroffenen war die Reise damit allerdings noch nicht zu Ende. Insgesamt 75 Personen, darunter auch Reisende mit Fahrrädern und Handgepäck, wurden mit Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr zum Bahnhof Bad Vöslau gebracht. Von dort konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. Die übrigen 16 Fahrgäste verließen den Einsatzort selbstständig. Gegen 10.30 Uhr war die Evakuierung nach Freigabe durch die ÖBB abgeschlossen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Baden-Leesdorf, Baden-Stadt, Baden-Weikersdorf, Tribuswinkel, Stadt Bad Vöslau und Möllersdorf mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Während der Rettungsaktion musste die B212 im Bereich der Dammgasse abschnittsweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die ÖBB haben für die betroffenen Bahnreisenden einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.