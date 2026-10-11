Trotz Führung: Glasner verliert 1:3 bei Ex-Klub

Oliver Glasner hat bei seiner Rückkehr an den Selhurst Park eine Niederlage hinnehmen müssen.

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Der österreichische Trainer unterlag am Sonntag in der sechsten Runde der englischen Fußball-Premier-League mit Nottingham Forest trotz eines Blitzstarts bei seinem Ex-Club Crystal Palace 1:3 (1:2). ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager agierte bis Minute 66 im defensiven Mittelfeld der Glasner-Elf.

Dan Ndoye brachte Nottingham bereits in der dritten Minute in Führung. Kurz vor der Pause drehten Daichi Kamada (41.) und Jefferson Lerma (45.+4) die Partie zugunsten der Gastgeber. Yeremy Pino traf zum Endstand (59.). Für Nottingham war es bereits die dritte Niederlage in der laufenden Saison.

Glasner hatte Crystal Palace im Sommer nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren in Richtung Nottingham verlassen. Mit den "Eagles" gewann der Oberösterreicher den FA Cup, die UEFA Conference League und den Community Shield.

Seine Rückkehr war von besonderen Emotionen begleitet. "Bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust, weil ich eine großartige Zeit dort hatte, mit großartigen Verbindungen und großartigen Spielern und Betreuern", hatte Glasner vor der Partie erklärt.