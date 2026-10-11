Jetzt hat Richard Lugner endlich seinen eigenen Platz

Ein Schanigarten in der Döblinger Hauptstraße 11 ist jetzt die erste Adresse der heimischen Society.

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Am Sonntag eröffnete Simone Lugner dort den Richard Lugner Platz. Das Datum war von den Gastwirten Anna und Christian Sinemus mit Bedacht gewählt: Am 11. Oktober hätte der unvergessene Baumeister ja seinen 94. Geburtstag gefeiert.

Spannend: Dem Platz für Lugner gingen große Diskussionen voraus. So war ja eigentlich in Lugners Heimatbezirk Döbling eine Grünfläche in Grinzing als möglicher Richard-Lugner-Park im Gespräch. Doch die zuständige MA 9 hatte nach einer inhaltlichen Prüfung von einer Benennung abgeraten.

Jetzt wurde der Platz für Lugner eröffnet. Als symbolische Geste, denn offiziell wird der Richard Lugber Platz damit nicht zur Wiener Verkehrsfläche