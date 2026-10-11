Dancing Star Conny Kreuter: Ihr Baby ist da!

Moderatorin, Tänzerin und Lebenscoach Conny Kreuter wurde erstmals Mama - und zeigt ihre süße Tochter Luna.

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Diese Reise war eine Hochschaubahn der Gefühle - und jetzt strahlt Dancing Star Conny Kreuter vor Mama-Glück. Gegenüber oe24 verrät die Tänzerin und Moderatorin, was einige schon ahnten: Ihr Baby ist da!

Frisch gebackene Mama: Dancing Star Conny Kreuter mit ihrer Luna. © @katarinalindbichler

Mit Töchterchen Luna (übersetzt: Mond) kuschelt sie auf süßen Fotos. Dazu meint die die Neo-Mama gegenüber oe24: "1+1= 3 und das ist pure Magie In Mathe war ich noch nie so gut aber das mit der Magie ist sicher. Am 30.9. kam unsere kleine Luna zur Welt, gesund und friedlich lernen wir uns jetzt in Ruhe kennen. Denn die Magie braucht ihre Zeit um sich täglich neu zu entfalten. Wir sind überglücklich und stolz auf unser Powergirl."

Insta-Mama mit Leidenschaft

Schon ihre Schwangerschaft teilte die gebürtige Wienerin, die privat mit ihrem Freund und Papa durchs leben tanzt, mit ihren treuen Followern. Zuletzt lachten alle über ihren 9-Monate-Babybauch-Tanz.

© @katarinalindbichler

Auch künftig wird Kreuter mit Tipps aus ihrem Mama-Leben erfreuen - auch mit gewohnt ehrlichen Einblicken in den Baby-Alltag.