Heino lässt 1.200 Erbstücke von Hannelore versteigern

Schlagerstar Heino trennt sich im großen Stil von Besitztümern aus seinem privaten Haushalt sowie aus dem Nachlass seiner im Jahr 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore. Über 1.200 teils kuriose Gegenstände werden im November bei acht Online-Auktionen in Klagenfurt versteigert.

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Unter den mehr als 1.200 Auktionsposten finden sich persönliche Erinnerungen aus der jahrzehntelangen Beziehung des berühmten Musikerpaares sowie außergewöhnliche Sammlerstücke aus aller Welt. Zu den auffälligsten Objekten zählt das gemeinsame Ehebett: Die Spezialanfertigung stammt aus einer venezianischen Möbelmanufaktur und stand rund zwei Jahrzehnte lang in der ehemaligen Villa des Paares im US-Bundesstaat Florida.

Neben klassischem Mobiliar, feinem Porzellangeschirr und Silberbesteck umfasst der Auktionskatalog jedoch auch bemerkenswerte Kuriositäten:

Ein echter prähistorischer Mammutknochen

Historische Stühle, die einst bei traditionellen Hahnenkämpfen verwendet wurden

Ein originales Teilstück der Berliner Mauer inklusive offiziellem Echtheitszertifikat

Diverse Tierpräparate, historische Säbel, geschnitzte Figuren, Skulpturen und Masken

Ein rosa Nintendo Game Boy sowie eine detaillierte Nachbildung von Heinos Schäferhund

Kult-Brillen, Bühnenkleidung und originale Hit-Noten

Für Schlagerfans und Sammler bieten die Versteigerungen Zugriff auf persönliche Markenzeichen des Sängers. Unter den Objekten befinden sich mehrere der charakteristischen dunklen Sonnenbrillen. Heino trägt diese seit den 1970er-Jahren infolge einer Schilddrüsenerkrankung, die seine Augen dauerhaft extrem lichtempfindlich macht. Das medizinische Hilfsmittel entwickelte sich im Laufe seiner Karriere zu seinem unverkennbaren Markenzeichen.

Zudem umfasst der Katalog originale Bühnenkleidung, darunter jene schwarzen Lederstiefel, mit denen der Musiker bei seinem Silvesterauftritt 2013 am Brandenburger Tor auf der Bühne stand. Hinzu kommen Originalfotografien mit Weltstars wie Mick Jagger oder dem Magierduo Siegfried und Roy sowie diverse Karikaturen und Porträts des Sängers. Musikbegeisterte haben darüber hinaus die Gelegenheit, handgeschriebene Originalnoten zu seinem Erfolgshit "Blau blüht der Enzian" zu ersteigern – der Ausrufpreis hierfür liegt bei moderaten 100 Euro.

Fuhrpark, Adelskunst und Schmuck: Die teuersten Highlights

Neben kuriosen Alltagsgegenständen und Fan-Devotionalien stehen hochkarätige Luxusgüter und Sammlerobjekte im Fokus der Auktionen:

Enzianblauer BMW Z4 Roadster: Das Cabriolet aus dem früheren Besitz von Hannelore weist laut Auktionsangaben lediglich rund 18.600 Kilometer auf dem Tacho auf. Der Rufpreis liegt bei 10.000 Euro.

Das Cabriolet aus dem früheren Besitz von Hannelore weist laut Auktionsangaben lediglich rund 18.600 Kilometer auf dem Tacho auf. Der Rufpreis liegt bei 10.000 Euro. Bentley Continental Flying Spur: Die Nobel-Limousine des Sängers mit einer Laufleistung von rund 161.800 Kilometern wird ab einem Mindestgebot von 25.000 Euro aufgerufen.

Die Nobel-Limousine des Sängers mit einer Laufleistung von rund 161.800 Kilometern wird ab einem Mindestgebot von 25.000 Euro aufgerufen. Historisches Ölgemälde: Das Kunstwerk stammt laut Auktionskatalog aus dem einstigen Eigentum des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und startet bei einem Einstiegspreis von 5.000 Euro.

Das Kunstwerk stammt laut Auktionskatalog aus dem einstigen Eigentum des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und startet bei einem Einstiegspreis von 5.000 Euro. Exklusive Diamant-Brosche: Ein mit Brillanten besetztes Schmuckstück aus Gold gehörte einst Arndt von Bohlen und Halbach, dem bekannten letzten Spross der Krupp-Dynastie.

Gleichzeitig gibt es Angebote für kleinere Budgets: Zahlreiche Kleidungsstücke, darunter Pelzjacken und Designerware, starten bereits mit einem symbolischen Mindestgebot von nur einem Euro. Hannelores Handtaschensammlung umfasst unter anderem ein exklusives Trachtenmodell namens "Prinzessin Hannelore von Auersperg", das ab 100 Euro zu haben ist.

Besichtigungstermin und Ablauf der Versteigerung

Die Versteigerungen sind in acht thematische Online-Auktionen aufgeteilt und werden über das österreichische Auktionsportal topversteigerung.at abgewickelt: