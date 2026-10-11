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Trump vs. Selenskyj: Wirbel um Waffenstillstand in der Ukraine

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Ein Mann im Anzug spricht nachts draußen vor Mikrofonen mit Reportern, eine Treppe im Hintergrund.
© APA/AFP/MANDEL NGAN
US-Präsident Donald Trump hat einen Energie-Waffenstillstand im Krieg zwischen Russland und der Ukraine bekannt gegeben. Die Maßnahme tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Selenskyj weiß davon nichts.
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US-Präsident Donald Trump gab am Sonntag bekannt, dass im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein Energie-Waffenstillstand gilt. Nach den Worten des US-Präsidenten sei diese Maßnahme "effective Immediately" – also mit unmittelbarer und sofortiger Wirkung gültig.

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Sofortige Wirkung der Vereinbarung

Die Äußerung von Donald Trump bezieht sich direkt auf das Kriegsgeschehen und die damit verbundenen Auseinandersetzungen im Energiesektor zwischen den beiden Staaten. Das Inkrafttreten der Regelung erfolgt laut der Ankündigung ohne zeitliche Verzögerung.

Fokus auf die Energieinfrastruktur

Weitere Details oder begleitende Rahmenbedingungen zu dieser Entscheidung gab der US-Präsident in seiner Erklärung zunächst nicht bekannt. Die Vorgabe greift somit ab sofort für das Konfliktgebiet.

Ukraine-Präsident Selenskyj widersprach Trump: Er wisse nichts von einem Waffenstillstand: "Aber wenn die Russen einem Energie-Waffenstillstand zustimmen, wird die Ukraine zustimmen. Wenn Präsident Trump das mit Putin ausgehandelt hat – bitte teilen Sie uns mit, wann der Waffenstillstand beginnt – wir sind bereit und wir werden ihn akzeptieren", zitierte Reporter Barak Ravid den ukrainischen Präsidenten auf X.

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