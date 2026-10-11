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Flughafen-Angriff

Saudis mit Vergeltungsschlag gegen Huthi-Miliz

Phillip Platzer
von
Feuerwehr löscht lodernden Brand mit schwarzem Rauch nach Luftangriff in Sanaa, Jemen.
© Anadolu via Getty Images
Nach der tödlichen Attacke auf dem Flughafen von Riad hat Saudi-Arabien nach Angaben der Houthi-Miliz den Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen.
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Saudische Kampfjets hätten den Airport bombardiert, berichtete die von den Houthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Über Opfer oder Schäden gab es zunächst keine Angaben. Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht.

Die Houthi kontrollieren die Stadt und weite Gebiete im Nordjemen und entlang der Westküste seit rund zehn Jahren und nach ihrer jüngsten Offensive.

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Der Angriff scheint eine direkte Reaktion Saudi-Arabiens zu sein auf den schweren Angriff in der saudischen Hauptstadt Riad. Dort wurden durch einen Angriff, für den Saudi-Arabien die Houthi verantwortlich machte, mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Es war der bisher schwerste Angriff am Flughafen King Khalid.

Mit saudischen Angriffen am Flughafen von Sanaa war der Konflikt des Königreichs mit der von Iran unterstützten Miliz im Juli erneut entflammt. Mit den Luftangriffen wollte Saudi-Arabien verhindern, dass ein aus dem Iran kommendes Flugzeug in Sanaa landet. Seitdem kommt es zunehmend zu gegenseitigen Angriffen und schweren Kämpfen beider Seiten und verbündeter Milizen im Jemen.

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