oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

"KALTE TAGE"

CHARLOTTE LINK: Eisiger Fall für Kate Linville

Judith Leopold
von
Charlotte Link steht draußen vor Bäumen und blickt ruhig in die Kamera.
© Isolde Ohlbaum
KALTE TAGE: Neuer Kate-Linville-Krimi ist da
OE24 auf Google bevorzugen

Über 34 Millionen Bücher hat sie allein in Deutschland verkauft: Charlotte Link gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen des Landes, ihre Krimiromane sind auch international Bestseller. Jetzt ist die Autorin, die sich vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen musste, mit einem neuen Buch ihrer beliebten Reihe um die spürige und zähe Ermittlerin Kate Linville zurück. Kalte Tage ist bereits der sechste Band, und dieses Mal wird es eiskalt.

Auch interessant

FALLWICKL hat ein Haus für uns alle erbaut

Nobelpreis für Literatur an Anne Carson

Otto Waalkes: Kinderbuch-Debüt mit 87

Buchcover: "Kalte Tage" von Charlotte Link mit verschneiter Landschaft und Bestseller-Sticker.
Thriller "Kalte Tage" von Charlotte Link © Blanvalet

Ein Fremder im Haus

Mariana Tremblay erlebt den Horror einer jeden Mutter: Ihre erwachsene, aber junge Tochter Gillian trifft sich auf ein Blinddate mit einem Mann aus dem Internet. Ehemann Bertram versucht sie zu beruhigen, der Tochter werde schon nichts passieren, doch Marianas Gefühl ist ein anderes. Mitten in der Nacht steht plötzlich ein fremder Mann im Wohnzimmer der Familie ...

Spannung wird gehalten

Link schafft es, von den ersten Seiten an Spannung aufzubauen - und diese auch zu halten. Sogar bei Nebenfiguren gewährt sie uns Einblick in deren Psyche, was die Lektüre umso runder macht. Selbstverständlich erfahren wir auch wieder mehr aus dem Leben von Ermittlerin Linville, die es in diesem Buch einmal mehr mit Skrupellosigkeit zu tun hat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brit Awards: Madonna fällt von Bühne

FALLWICKL hat ein Haus für uns alle erbaut

Otto Waalkes: Kinderbuch-Debüt mit 87

Affe entführt Kind (3) und setzt es an Klippe aus

Die besten Klimaanlagen im Test 2026: Diese Geräte kühlen wirklich

CHARLOTTE LINK: Eisiger Fall für Kate Linville

Komödie erobert mit eigenem Kunst-Slang

Frischzellenkur für den "Effie"

Nobelpreis für Literatur an Anne Carson

BAZYAR: Favoritin gewinnt Buchpreis