CHARLOTTE LINK: Eisiger Fall für Kate Linville

KALTE TAGE: Neuer Kate-Linville-Krimi ist da

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Über 34 Millionen Bücher hat sie allein in Deutschland verkauft: Charlotte Link gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen des Landes, ihre Krimiromane sind auch international Bestseller. Jetzt ist die Autorin, die sich vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen musste, mit einem neuen Buch ihrer beliebten Reihe um die spürige und zähe Ermittlerin Kate Linville zurück. Kalte Tage ist bereits der sechste Band, und dieses Mal wird es eiskalt.

Thriller "Kalte Tage" von Charlotte Link © Blanvalet

Ein Fremder im Haus

Mariana Tremblay erlebt den Horror einer jeden Mutter: Ihre erwachsene, aber junge Tochter Gillian trifft sich auf ein Blinddate mit einem Mann aus dem Internet. Ehemann Bertram versucht sie zu beruhigen, der Tochter werde schon nichts passieren, doch Marianas Gefühl ist ein anderes. Mitten in der Nacht steht plötzlich ein fremder Mann im Wohnzimmer der Familie ...

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Spannung wird gehalten

Link schafft es, von den ersten Seiten an Spannung aufzubauen - und diese auch zu halten. Sogar bei Nebenfiguren gewährt sie uns Einblick in deren Psyche, was die Lektüre umso runder macht. Selbstverständlich erfahren wir auch wieder mehr aus dem Leben von Ermittlerin Linville, die es in diesem Buch einmal mehr mit Skrupellosigkeit zu tun hat.