BAZYAR: Favoritin gewinnt Buchpreis

DIE LÜCKEN wurde mit dem diesjährigen deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

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Shida Bazyar galt heuer rasch als Favoritin unter den Nominierten für den diesjährigen Deutschen Buchpreis - am vergangenen Montag wurde ihr die Ehrung beim Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vor vollem Saal zuteil.

Jurybegründung

Die Lücken heißt der ausgezeichnete Roman und es ist ein politisches Buch, es reflektiere "anhand einzelner Figurenschicksale fast 100 Jahre ambivalenten deutschen Lebens. Es waren Nachbarn, die zusahen, wie jüdische Menschen aus den Straßen verschwanden. Es sind Nachbarn, die Entscheidungen treffen, ob Menschen mit Migrationsgeschichte sich zu Hause fühlen", so die Jurybegründung

Bazyar wurde von der Jury für ihre "literarischen Strategien" gelobt. Sie lässt eine Tote erzählen und die Struktur wechselt zwischen "Nähe und Distanz", "fiktive und dokumentarische Elemente" wechseln sich ab.

Shida Bazyar © KiWi

Bazyar erklärte zu Beginn ihrer Dankesrede, es falle ihr schwer "so richtig Freude zu empfinden". Denn ihr Roman drehe sich um "Menschen, die verfolgt wurden und terrorisiert wurden und ermordet wurden, und sich dann einfach richtig zu freuen - das kommt mir nicht ganz richtig vor". Alle Wertschätzung gebühre den Menschen in ihrem Roman. Bazyar wolle "darauf hinweisen, dass antisemitische Straftaten auf dem Höchststand sind, und die rassistischen auch. Und dass es im Moment keine Minderheit in Deutschland gibt, die keinen Grund zur Sorge hat". Und die Autorin hält fest: "Auch wenn das die Stimmung immer ein bisschen vermiest, aber dafür sind ja solche Abende vielleicht auch da, über die Sachen zu reden, über die man sonst nicht reden möchte".

Shida Bazyar reagiert auf den Gewinn des Deutschen Buchpreises © Getty Images

Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und eine der wichtigsten Auszeichnungen für Literatur im deutschen Sprachraum. Dass dieses Jahr ein politisches Buch ausgezeichnet wurde, ich auch ein großes Statement, in politisch stürmischen Zeiten. Der österreichische Autor Elias Hirschl stand ebenfalls auf der Shortlist für den Preis - sein Roman "Schleifen" hat noch die Chance auf den Österreichischen Buchpreis, der im November vergeben wird.