Nobelpreis für Literatur an Anne Carson

Gewinnerin der prestigeträchtigen Auszeichnung ist soeben in Stockholm verkündet worden.

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Soeben wurde in Schweden mit einer kurzen Begründung verkündet, dass der diesjährige Nobelpreis für Literatur an die 76-jährige kanadische Schriftstellerin Anne Carson geht. In der Begründung der Jury hieß es, sie habe die Ehrung erhalten für: "Ihr kühnes und einfallsreiches Oeuvre, das im spielerischen Dialog mit klassischer Tradition steht, und damit neue Formen für zeitgenössische Literatur geschaffen hat."

Ingrid Carlberg, Ständige Sekretärin der Königlich-Schwedischen Akademie, konnte Carson kurz vor der Verlautbarung am Telefon in Island erreichen, "wo sie dem Wind lauschte". Die Kanadierin sei "sehr überrascht" und "hörbar bewegt" gewesen, erklärte Carlberg, die nur wenige Minuten mit der Autorin sprechen konnte.

"Autobiography of Red" als Meisterwerk gefeiert

Geboren wurde Carson am 21. Juni 1950 in Toronto. Sie studierte Latein und Altgriechisch und begann später Altgriechisch zu übersetzen und zu lehren. Nebenbei schrieb sie und brachte 1986 ihr erstes Buch heraus. "Eros the Bittersweet" ist eine Mischung aus Roman, Poesie und altphilologischer Abhandlung und machte gleich deutlich, dass Carson sich nicht in die klassischen Kategorien einordnen lässt.

Mehr als ein Dutzend weiterer Bücher hat Carson veröffentlicht - alle genauso ungewöhnlich, aber mit jedem neuen Buch erschrieb sich die Kanadierin neue enthusiastische Fans. "Autobiography of Red" wird von vielen als ihr Meisterwerk gefeiert, auf Deutsch kam das Buch zusammen mit dem Nachfolger "Red Doc" als "Rot. Zwei Romane in Versen" beim Verlag S. Fischer heraus.

Anne Carson © Anne Carson

Letztes Jahr

Der Preis ist mit 12 Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Ungarn László Krasznahorkai. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

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