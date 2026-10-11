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Duo ist da

Jetzt kommt das iPhone Falthandy

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Ein aufklappbares iPhone Duo mit großem Display wird auf einer Veranstaltung präsentiert.
© APA/AFP/KARL MONDON
Das Warten auf das Duo, das erste faltbare Smartphone von Apple, hat ein Ende
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Für heimische Apple-Fans beginnt der Countdown: Das neue Falt-Smartphone kann ab diesen Freitag, dem 16. Oktober, punkt 14:00 Uhr MESZ online vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart im Handel und die offizielle Auslieferung der ersten Geräte starten exakt eine Woche später, am Freitag, dem 23. Oktober.

Dann werden in Österreich die ersten, die früh genug vorbestellt haben, das neue Falthandy von Apple in den Händen halten.

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Eine Person hält ein aufklappbares iPhone mit zwei Bildschirmen und tippt auf das Display.
Phone Duo © EPA

Die wichtigsten Rahmendaten zum Verkaufsstart im Überblick:

  • Offizielle Vorbestellung: Freitag, 16. Oktober, ab 14:00 Uhr MESZ
  • Verkaufsstart & Auslieferung: Freitag, 23.10.
  • Einstiegspreis: Ab 2.299 Euro
  • Format: Auf- und zusammenklappbar im Reisepass-Format
  • Mit dem Einstiegspreis von 2.299 Euro markiert das iPhone Duo einen neuen Rekord: Es ist das bisher teuerste iPhone-Modell in der Geschichte des Konzerns.

Displays auf drei Seiten

Beim Design wählt Apple einen eigenständigen Weg. Das iPhone Duo hat in etwa die Abmessungen eines Reisepasses und bietet Displays auf der Innen- sowie der Außenseite. Der neu amtierende Apple-Chef John Ternus begründete diesen Formfaktor damit, dass sich Konkurrenzmodelle oft wie "zwei aneinander geklebte Smartphones" anfühlten. Durch das gewählte Verhältnis könne die Bildschirmfläche optimal genutzt werden. Das Hauptdisplay im Inneren bietet aufgeklappt eine Diagonale von 7,6 Zoll. Der äußere Bildschirm misst 5,4 Zoll, was rund 90 Prozent der Displayfläche eines iPhone 18 Pro entspricht. Im aufgeklappten Zustand handelt es sich zudem um das bisher dünnste iPhone überhaupt.

Apple-Trick. Gleichzeitig will Apple bekannte Schwachstellen der Gerätekategorie gelöst haben: Die typische Falte in der Mitte des Bildschirms soll deutlich weniger sichtbar sein als bei Mitbewerbern. Ein genialer >rick. Die interne Selfie-Kamera wurde unter der Display-Oberfläche verbaut.

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