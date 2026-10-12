Kinopremiere
Start der Nöstlinger Festspiele zum 90er
"Sie ist sowohl die Heldin meiner Kindheit, als auch die meines Erwachsenseins!" Ursula Strauss zieht jetzt vor der großen Christine Nöstlinger († 2018), die am 13. Oktober ihren 90. Geburtstag feiern würde, den Hut. Als eine von unzähligen Protagonistinnen im neuen Film "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", der am heute Montag (12. Oktober), im Wiener Gartenbau-Kino seine Galapremiere feiert. Und mit einer Lesung ihrer "Lieblingstexte von Christine Nöstlinger" am 16. Oktober Filmcasino.
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Mit "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", das ab 16. Oktober in unseren Kinos läuft, liefert Alexandra Schneider ein eindringliches Porträt das weit über eine Biografie hinausgeht. Der 90-minütige Film, bei dem neben Strauss auch Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz sowie u.a. Stefanie Sargnagl zu Wort kommen, zeigt auch den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat.
Dazu klärt "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" Fragen zu Kindheit, Emanzipation und dem solidarischem Miteinander. In dem dokumentarischen Porträt wird ihre markante Sprache, ihr scharfsinniger Humor und ihr unerschütterlicher Humanismus auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig.
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