Start der Nöstlinger Festspiele zum 90er

Am Dienstag würde die große Christine Nöstlinger († 2018) ihren 90er feiern. Zum runden Geburtstag gibt’s den Kinofilm "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" der heute zu Premiere kommt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Sie ist sowohl die Heldin meiner Kindheit, als auch die meines Erwachsenseins!" Ursula Strauss zieht jetzt vor der großen Christine Nöstlinger († 2018), die am 13. Oktober ihren 90. Geburtstag feiern würde, den Hut. Als eine von unzähligen Protagonistinnen im neuen Film "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", der am heute Montag (12. Oktober), im Wiener Gartenbau-Kino seine Galapremiere feiert. Und mit einer Lesung ihrer "Lieblingstexte von Christine Nöstlinger" am 16. Oktober Filmcasino.

Am 16. Oktober startete "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" in unseren Kinos. © geyrhalterfilm

Mit "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", das ab 16. Oktober in unseren Kinos läuft, liefert Alexandra Schneider ein eindringliches Porträt das weit über eine Biografie hinausgeht. Der 90-minütige Film, bei dem neben Strauss auch Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz sowie u.a. Stefanie Sargnagl zu Wort kommen, zeigt auch den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat.

Ursula Strauss zieht vor Nöstlinger den Hut. Im Kino und mit einer Lesung. © ZDF und Nicolas Velter

Dazu klärt "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" Fragen zu Kindheit, Emanzipation und dem solidarischem Miteinander. In dem dokumentarischen Porträt wird ihre markante Sprache, ihr scharfsinniger Humor und ihr unerschütterlicher Humanismus auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig.