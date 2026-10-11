Lehrer dürfen Schüler künftig gewaltsam aus der Klasse werfen!

In Dänemark sorgt derzeit ein neues Gesetzesentwurf für viel Aufregung. Dort sollen Lehrer künftig sich vor Angriffen von Schüler körperlichen wehren dürfen. Zusätzlich sollen ihnen erlaubt sein, Ruhestörer mit Gewalt aus dem Klassenzimmer entfernen.

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Die dänische Regierung plant eine weitreichende Reform des Schulrechts, die Pädagogen künftig ausdrücklich das Recht einräumen soll, auffällige Schüler im Klassenzimmer körperlich festzuhalten oder abzuführen. Angesichts einer drastischen Zunahme von Gewalt und Unterrichtsstörungen soll das Gesetz Lehrkräften rechtliche Sicherheit im Schulalltag geben.

Klare Befugnisse für Lehrkräfte bei Eskalationen im Unterricht

In vielen europäischen Ländern wie Deutschland und Österreich ist jeglicher Körperkontakt von Lehrern mit Schülern grundsätzlich streng untersagt – Ausnahmen greifen fast ausschließlich in Notwehrlagen oder als allerletztes Mittel, um einen beharrlichen Störer vorsichtig am Arm aus dem Zimmer zu führen. Dänemark will nun einen deutlich strengeren Weg einschlagen. Wie die renommierte französische Tageszeitung "Le Monde" berichtet, sieht ein neuer Gesetzesentwurf vor, dass Lehrer künftig rabiatere Methoden anwenden dürfen, wenn ein Schüler den Unterricht massiv stört und sich weigert, den Raum freiwillig zu verlassen.

In solchen Fällen soll es dem Lehrpersonal erlaubt sein, das Kind oder den Jugendlichen festzuhalten oder gegen dessen ausdrücklichen Willen in einen anderen Raum zu bringen. Die Initiative zielt darauf ab, Vorfälle frühzeitig zu deeskalieren, noch bevor eine Lage außer Kontrolle gerät:

Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung: Ein Eingriff ist vorgesehen, wenn Schüler eine Bedrohung für sich oder Mitschüler darstellen sowie Mobiliar oder Schulmaterial zerstören.

Ein Eingriff ist vorgesehen, wenn Schüler eine Bedrohung für sich oder Mitschüler darstellen sowie Mobiliar oder Schulmaterial zerstören. Erhebliche Störung des Unterrichts: Auch bei massiven Verhaltensauffälligkeiten, die ein Unterrichten unmöglich machen, soll die Handhabe greifen.

Auch bei massiven Verhaltensauffälligkeiten, die ein Unterrichten unmöglich machen, soll die Handhabe greifen. Psychische Straftaten: Begehen Schüler verbale oder psychische Übergriffe, dürfen Pädagogen ebenfalls physisch einschreiten.

Der dänische Bildungsminister Magnus Heunicke von den Sozialdemokraten stellte das Kernanliegen des Gesetzes klar: "Lehrkräfte dürfen nicht daran zweifeln, was sie machen dürfen, wenn eine Situation eskaliert. Keine Lehrkraft sollte befürchten müssen, entlassen zu werden, weil sie in einer gewalttätigen Situation bei Bedarf eingegriffen hat."

Dramatische Studie der Arbeitsaufsichtsbehörde belegt Gewalt-Trend

Hintergrund des Vorstoßes ist ein besorgniserregender Anstieg von Disziplinlosigkeit und Aggression an dänischen Bildungsstätten. Das neue Gesetzespaket soll laut Regierungskreisen für "Ruhe, Ordnung und Sauberkeit" im Schulbetrieb sorgen. Die statistischen Erhebungen der dänischen Arbeitsaufsichtsbehörde zeichnen ein ernüchterndes Bild:

Mehr als jeder vierte Pädagoge verzeichnet eine spürbare Zunahme von gewalttätigem und störendem Schülerverhalten.

In jeder fünften dänischen Schulklasse richtet sich die physische oder verbale Gewalt mittlerweile direkt gegen die Lehrkräfte.

Zunehmende Rechtsunsicherheit führte in der Vergangenheit dazu, dass Lehrer aus Furcht vor disziplinarischen Konsequenzen oder Kündigungen tatenlos zusahen.

Das geplante Gesetz soll nun sicherstellen, dass Lehrer bei notwendigen Interventionen vom Staat den Rücken gestärkt bekommen, anstatt juristische Sanktionen fürchten zu müssen.

Sonderweg in Europa: Vergleich mit England und Nachbarländern

Der Entwurf muss in den kommenden Wochen noch das dänische Parlament passieren. Findet er wie erwartet eine Mehrheit, würde Dänemark im europaweiten Vergleich eine markante Sonderstellung einnehmen:

Sonderfall England: In ganz Europa existiert eine vergleichbare Regelung bisher nur im englischen Schulsystem, wo Pädagogen sogenannte "angemessene Gewalt" anwenden dürfen, um Disziplin und Ordnung zu sichern.

In ganz Europa existiert eine vergleichbare Regelung bisher nur im englischen Schulsystem, wo Pädagogen sogenannte "angemessene Gewalt" anwenden dürfen, um Disziplin und Ordnung zu sichern. Vergleich mit Deutschland: Während in der Bundesrepublik strenge Schutzvorschriften gelten und Lehrer bei Berührungen rasch im Visier der Schulbehörden landen, schafft Kopenhagen nun handfeste Fakten.

Während in der Bundesrepublik strenge Schutzvorschriften gelten und Lehrer bei Berührungen rasch im Visier der Schulbehörden landen, schafft Kopenhagen nun handfeste Fakten. Blick nach Brüssel: Innerhalb der Europäischen Union schaut man aufmerksam auf den dänischen Kurs, da viele Mitgliedsstaaten mit ähnlichen Problemen an ihren Schulen kämpfen.

Sollte das Vorhaben Schule machen, könnte die dänische Initiative eine EU-weite Debatte über die Befugnisse von Lehrern im Umgang mit gewaltbereiten Schülern entfachen.