Wiener Neustadt: Vier Märkte, ein Weihnachtsfest

Wiener Neustadt wird zum Weihnachtsmärchen: Vier Adventmärkte an drei Standorten und der größte Krampuslauf Ostösterreichs warten.

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Die Vorfreude steigt! Von 27. November bis 24. Dezember verwandelt sich die Innenstadt in ein Lichtermeer. Am Hauptplatz läuft wieder ein durchgängiger Adventmarkt: Neben dem Charity Advent lockt ein Christkindlmarkt an der Mariensäule mit großem Kinderprogramm.

Im Stadtpark gibt es "Weihnachten im Stadtpark", erstmals veranstaltet von "Die Zeiselmauer Teifl’n". Der Advent am Dom findet wegen der großen Nachfrage gleich an zwei Wochenenden statt.

Krampus-Spektakel

Am Samstag, 28. November, ab 18.30 Uhr, toben hunderte Krampusse über den Hauptplatz. Die Show lockt tausende Gäste an.

"Wir freuen uns auf weitere attraktive Neuerungen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) stolz.

Die Adventmärkte in der Innenstadt

1. Weihnachten im Stadtpark organisiert von den "Zeiselmauer Teifl’n"

· Freitag, 20. November, 16 bis 22 Uhr

· Samstag, 21. November, 15 bis 22 Uhr

· Sonntag, 22. November, 12 bis 20 Uhr

· Highlights: Ponyreiten, Live-Musik und am Samstag, um 18 Uhr, der kinderfreundliche Krampuslauf der "Zeiselmauer Teifl’n"

2. Advent am Hauptplatz organisiert von HSG-Events

· von 27. November bis 24. Dezember

· Mittwoch und Donnerstag, von 16 bis 20 Uhr

· Freitag, von 14 bis 20 Uhr

· Samstag, von 10 bis 20 Uhr

· Sonntag, von 12 bis 20 Uhr

· Highlights: vielfältiges Kinderprogramm, Christkindlmarkt, karitative Punschstände, Mariandlschießen

3. Advent in der Beethovenallee

· Freitag, 27. November, von 14 bis 20 Uhr

· Samstag, 28. November, von 10 bis 20 Uhr

· Sonntag, 29. November, von 12 bis 18 Uhr

· Highlight: Kinderprogramm mit Ponyreiten, Kutschenfahren und Karussell

4. Advent am Dom – in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich

· Freitag, 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr

· Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 20 Uhr

· Sonntag, 6. Dezember, von 12 bis 18 Uhr

· Highlight: Schauhandwerk, wie Schmieden der Studenten der SOS und SOU Hnevkovice aus Tschechien, sowie volkskulturelle, musikalische Umrahmung

5. Advent am Dom

· Freitag, 11. Dezember, von 14 bis 20 Uhr

· Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 20 Uhr

· Sonntag, 13. Dezember, von 12 bis 18 Uhr

· Highlight: vielfältiges, kulinarisches Angebot – viele Aussteller mit Speisen und Getränken sowie süße Angebote

Krampuslauf, 28. November