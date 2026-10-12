LFS Hollabrunn
Mini-Mähdrescher mit Maxi-Wirkung
Neue Technik für Niederösterreichs Bauern von morgen! Die LFS Hollabrunn hat einen Parzellenmähdrescher in Betrieb genommen. Das Spezialgerät ist deutlich kleiner als ein normaler Mähdrescher und erntet Versuchsflächen von 10 bis 20 Quadratmetern getrennt und ohne Vermischung.
Getestet werden Sorten, Pflanzenschutzmittel, Düngestrategien und wassersparende Bodenbearbeitung. Parzellengewicht und Kornfeuchte erfasst die Maschine automatisch digital.
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Rasch und präzise
So zeigt sich sofort, welche Sorte mehr Ertrag bringt und besser mit Trockenheit zurechtkommt. "Wir ernten rasch, zielgenau und mit wenig Personaleinsatz", so Betriebsleiter Franz Ecker.
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont: Die Schüler arbeiten im Unterricht "direkt mit modernster Agrartechnik". Das neue Gerät soll auch an anderen Schulen zum Einsatz kommen. Für die Geräte in Hollabrunn und Edelhof investiert das Land rund 600.000 Euro.
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