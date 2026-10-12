"X-Factor" feiert exklusive Premiere in Wien

Bei der Vienna Comic Con kommen heuer auch Fans der Kultserie "X-Factor" voll auf ihre Kosten. Eine noch nie im Fernsehen gezeigte Episode feiert am 22. November ihre Premiere in Wien.

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Hollywoodstars, bekannte Serienmacher und eine Folge, die noch nie im Fernsehen zu sehen war. Die Vienna Comic Con lockt am 21. und 22. November wieder Film- und Serienfans in die Messe Wien. Neben prominenten Schauspielern stehen heuer auch jene im Rampenlicht, die hinter der Kamera für große Produktionen verantwortlich sind. Für eine besondere Überraschung sorgt die Mystery-Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare".

Unveröffentlichte "X-Factor"-Folge wird gezeigt

Wahr oder frei erfunden? Diese Frage hat bei "X-Factor: Das Unfassbare" schon Generationen von Fernsehzuschauern beschäftigt. Nun dürfen sich Fans der Mystery-Serie auf eine besondere Premiere freuen. Am Sonntagnachmittag, dem 22. November, wird auf der Main Stage der Vienna Comic Con eine bislang unveröffentlichte Episode gezeigt, die noch nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Mit dabei sind auch zwei Männer, die hinter der Kultserie stehen. Produzent Benjamin Munz und Showrunner Holger Frick werden nach der Vorführung auf der Bühne Platz nehmen und sich den Fragen des Publikums stellen. Dabei geben sie Einblicke in die Entstehung der geheimnisvollen Geschichten und verraten, wie es gelingt, die Zuschauer bis zur Auflösung auf eine falsche Fährte zu locken.

Hollywoodstars und Filmprofis zu Gast

Doch auch abseits der Mystery-Premiere hat die Comic Con einiges zu bieten. Mit Vincent D’Onofrio, Katie Leung und Marina Sirtis werden gleich mehrere international bekannte Schauspieler in Wien erwartet. Diesmal sollen allerdings auch die kreativen Köpfe hinter erfolgreichen Film- und Serienproduktionen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Zu den Gästen zählt etwa Regisseurin Valerie Weiss, die unter anderem bei "Star Trek" Regie geführt hat. Ebenfalls nach Wien kommt Ante Dekovic, der als Spezialist für visuelle Effekte an Produktionen wie "Star Trek" und "The Hunger Games" mitgearbeitet hat. Die beiden gewähren Einblicke in ihre Arbeit und zeigen, wie aus Drehbüchern packende Filmszenen und mithilfe digitaler Effekte ganze Fantasiewelten entstehen. Besucher bekommen damit die Gelegenheit, Hollywood einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.