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Verletzungspech

Liverpool fehlen gegen LASK drei Viertel der Tore

Philipp Stottan
von
Dominik Szoboszlai of Liverpool embraces Cody Gakpo of Liverpool following his goal during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool at St. James's Park in Newcastle, on August 23, 2026. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images
Der Liverpool FC kam alles andere als unbeschadet aus der dreiwöchigen Länderspielpause. Drei Topstars sind verletzt und könnten gegen den LASK ausfallen.
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Spieler, die angeschlagen von ihrer Nationalmannschaft zurückkommen, sind alles andere als eine Seltenheit. Besonders hart traf es nun aber Liverpool.

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Gleich drei Akteure nahmen Blessuren aus der Länderspielpause mit und es sind ausgerechnet drei enorm wichtige Stützen. Schon beim 0:3 gegen Manchester City musste Andoni Iraola die Rotationsmaschine anwerfen, gegen den LASK wird es wohl nicht anders sein.

Hoffnungsschimmer für Krisen-Linzer?

Die Reds erzielten in dieser Saison bislang zwölf Tore, neun davon kamen von genau diesen drei Kickern: Alexander Isak (4), Cody Gakpo (2) und Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (3). Obendrein lieferten der Niederländer (4) und der Schwede (1) die Hälfte aller Vorlagen.

Alle drei saßen in der Premier League nur auf der Tribüne, ein Einsatz am Mittwoch (18.45 Uhr/live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) gegen Didi Kühbauers Team ist enorm fraglich.

Zwar befinden sich die Linzer mit vier sieglosen Matches in Folge in einer ordentlichen Krise, dennoch dürften diese Meldungen Hoffnung bereiten.

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