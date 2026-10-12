Verletzungspech
Liverpool fehlen gegen LASK drei Viertel der Tore
Spieler, die angeschlagen von ihrer Nationalmannschaft zurückkommen, sind alles andere als eine Seltenheit. Besonders hart traf es nun aber Liverpool.
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Gleich drei Akteure nahmen Blessuren aus der Länderspielpause mit und es sind ausgerechnet drei enorm wichtige Stützen. Schon beim 0:3 gegen Manchester City musste Andoni Iraola die Rotationsmaschine anwerfen, gegen den LASK wird es wohl nicht anders sein.
Hoffnungsschimmer für Krisen-Linzer?
Die Reds erzielten in dieser Saison bislang zwölf Tore, neun davon kamen von genau diesen drei Kickern: Alexander Isak (4), Cody Gakpo (2) und Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (3). Obendrein lieferten der Niederländer (4) und der Schwede (1) die Hälfte aller Vorlagen.
Alle drei saßen in der Premier League nur auf der Tribüne, ein Einsatz am Mittwoch (18.45 Uhr/live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) gegen Didi Kühbauers Team ist enorm fraglich.
Zwar befinden sich die Linzer mit vier sieglosen Matches in Folge in einer ordentlichen Krise, dennoch dürften diese Meldungen Hoffnung bereiten.
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