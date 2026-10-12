Formel 1
WM-Matchball für Kimi Antonelli
Neben Rennsieger Max Verstappen gehörte Kimi Antonelli zu den großen Gewinnern des Singapur-Wochenendes. Mit Rang vier im Sprint und Platz drei im Hauptrennen – begünstigt durch ein Scharmützel zwischen Lando Norris und Lewis Hamilton – baute der 19-jährige Mercedes-Pilot seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 102 Punkte aus.
Nur noch 6 Rennen stehen an
Baut er seinen Vorsprung in Austin am 25. Oktober mit seinem neunten Saisonsieg auf mindestens 125 Punkte aus, kann er in den danach verbleibenden fünf Rennen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Der erst 19-Jährige erfuhr bei den Sieger-Interviews von dieser Möglichkeit, will sich damit aber nicht beschäftigen. "Über das denke ich nicht nach. Ich werde einfach schauen, ein super Wochenende zu haben."
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Jünger als Sebastian Vettel 2010
Sollte der Coup in Austin gelingen, würde sich Antonelli zudem auf den Thron der Formel-1-Geschichte setzen: Mit dann 19 Jahren und rund zwei Monaten würde der Italiener Sebastian Vettel (der 2010 mit 23 Jahren und 134 Tagen den Titel holte) als jüngsten Weltmeister aller Zeiten ablösen und einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen.
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