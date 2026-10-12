Bauen mit Köpfchen  auf der Messe Wieselburg

Wieselburg wird zum Hotspot für Häuslbauer: 150 Aussteller, 32 Vorträge und ein Star aus "Pfusch am Bau" warten auf die Besucher.

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Wieselburg. Wer baut, saniert oder renoviert, ist hier richtig! Von 16. bis 18. Oktober 2026 zeigen rund 150 Aussteller in 7 Hallen die neuesten Trends bei Bauen, Energie, Wohnen und Garten. Von Photovoltaik und Heizsystemen über Smart Home bis zur Gartengestaltung können Besucher vergleichen und sich direkt beraten lassen.

Das Highlight: 32 Fachvorträge. Bausachverständiger Günther Nussbaum, bekannt aus "Pfusch am Bau", verrät, wie sich typische Baufehler und unnötige Kosten vermeiden lassen.

Wissen aus erster Hand

Weitere Themen sind Immobilienübergabe, Erbrecht und Testament, Wärmepumpen, Stromspeicher, Elektromobilität, Baubewilligung und Selbstschutz im Krisenfall. Die persönliche Atmosphäre macht den Unterschied: Hier sprechen Besucher direkt mit Fachbetrieben und Experten.

Wer im Herbst plant, startet im Frühjahr durch. Die Messe ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Programm gibt es auf www.messewieselburg.at.