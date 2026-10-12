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Testkarten gegen K.-o.-Tropfen verteilt

Flüssigkeit verfärbt sich
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Nach dem schockierenden Fall in Marchtrenk setzt Oberösterreich vermehrt auf Prävention.
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Zum Internationalen Mädchentag am 11. Oktober startete pro mente OÖ eine Informationskampagne gegen K.O.-Tropfen. 7.500 Info-Folder mit integrierten Testkarten machen den Nachweis von K.O.-Tropfen möglich – direkt vor Ort, in wenigen Sekunden.

Die scheckkartengroßen Karten des österreichischen Start-ups "Night Saver" schlagen bereits bei einer Konzentration von 0,5 Gramm pro Liter deutlich an, was als sehr sicherer Nachweis gilt. Im Folder gibt es darüber hinaus Infos über Wirkung, Risiken und Schutzmöglichkeiten; ein QR-Code führt zu den Angeboten der pro mente Sucht mit "Substance-Self-Screenings" sogenannte Selbsttest von Substanzen, die in allen niederschwelligen Suchthilfeeinrichtungen von pro mente OÖ in Anspruch genommen werden kann.

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Verteilt werden die etwa 7.500 Testkarten bis 28. Februar an Schulen, in Jugendzentren, über Streetwork und überall dort, wo die Zielgruppe erreicht wird.

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