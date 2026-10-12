LASK-Liverpool: Tickets für die Youngsters

Den Tag der Champions League-Gala (Ankick: 18.45 Uhr) kann man mit einem Nachwuchsspiel zur Mittagszeit starten.

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Die LASK-Liverpool-Ticket gingen weg wie warme Scones – vieleFans konnten leider kein Ticket ergattern. Am Mittwoch, 14. Oktober gastiert aber nicht nur die Profimannschaft des Liverpool FC in Linz. Auch die Youngsters des englischen Topklubs sind im Rahmen der UEFA Men’s Youth zu Gast. Gespielt wird um 12 Uhr im voestalpine Stadion (int. Waldstadion). Es sind noch Tickets erhältlich, um 5 Euro kann man einen Fußball-Star von morgen sehen.

Das Ticket berechtigt nicht für den Abendeintritt.